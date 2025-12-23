Concerto di Natale della Corale di Valle nella chiesa del Santissimo Salvatore

Written by admin• 9:11 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA- Sabato 20 dicembre, nella chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, si è tenuto il concerto natalizio della Corale di Valle, inserito nel programma delle iniziative di Natale sul territorio.

L’evento, promosso dal parroco don Eduardo De Silva, si è svolto alle ore 18 al termine della Santa Messa, anticipata per l’occasione. La Corale di Valle, fondata nel 1981 a Larderello e Montecerboli e diretta dal maestro Lorenzo Macchioni, riunisce oggi 35 coristi provenienti anche da Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance e Volterra.

Il coro, articolato nelle sezioni di soprani, contralti, tenori e bassi, ha proposto un repertorio interamente dedicato al Natale, con canti della tradizione come Tu scendi dalle stelle e brani di autori classici quali Mozart e Vivaldi. Alcune esecuzioni sono state accompagnate alla tastiera dallo stesso direttore.

Al termine del concerto il sindaco Alberto Ferrini, a nome dell’Amministrazione comunale, ha ringraziato la Corale e il pubblico presente. La serata si è conclusa con un momento conviviale nelle sale parrocchiali, con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

