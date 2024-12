‘Natale Amaro a Cascina’: Rollo denuncia nuovi aumenti e aliquote fiscali al massimo

Written by admin• 12:27 pm• Cascina, Pisa, Politica, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del gruppo “Valori e Impegno Civico Dario Rollo” relativa alla decisione della giunta comunale di aumentare le tariffe sportive, urbanistiche, servizi sanitari a favori di animali, ambiente ed edilizia privata per il 2025.

“Il regalo di Natale dell’amministrazione: nuovi aumenti per tutti!”

“Con l’avvicinarsi del Natale, i cittadini di Cascina si trovano a dover fare i conti con un “regalo” sgradito: nuovi aumenti delle tariffe e la conferma delle aliquote fiscali al massimo livello. Questo pesante fardello colpirà famiglie, giovani, associazioni, professionisti e imprese locali, come denuncia con forza Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico, dopo l’approvazione delle nuove tariffe da parte della giunta comunale. L’amministrazione comunale ha deciso di mantenere le aliquote fiscali al massimo senza alcuna riduzione, e ha annunciato rincari su più fronti. Gli aumenti riguardano lo sport, dove le tariffe per le associazioni sportive e gli enti extra-comunali subiranno un rialzo esorbitante, fino al 465%. L’uso di un campo di calcio, ad esempio, per una partita diurna passerà da 39€ a 130€, e un allenamento giovanile salirà da 12€ a 60€. Aumenti significativi si registrano anche per le palestre comunali e le attività per bambini, che vedranno rincari del 100%. Inoltre, la tariffa per una giornata in piscina aumenterà del 10% la prossima estate. Le tariffe per i servizi sanitari destinati agli animali raddoppiano: il primo soccorso del canile sanitario passerà da 100€ a 200€, e la permanenza mensile salirà da 50€ a 105€. Anche i costi per certificazioni e pratiche urbanistiche aumentano notevolmente: una semplice visura passerà da 30€ a 70€, con incrementi che raggiungono il 133%, mentre gli oneri di urbanizzazione cresceranno per ogni tipo di destinazione d’uso. Infine, i servizi di sfalcio e potatura vedranno un aumento del 6,1%, aggravando ulteriormente le spese per i cittadini. Questa politica, secondo Rollo, penalizza tutti. Il capogruppo denuncia una strategia miope, che sembra considerare lo sport un lusso, il possesso di animali un privilegio e l’investimento sul territorio come una fonte di guadagno da sfruttare. Tale approccio non tiene conto delle difficoltà economiche crescenti per molte famiglie, già messe a dura prova dall’inflazione e dalle bollette sempre più alte. In un periodo in cui molte altre città cercano di alleggerire la pressione fiscale e sostenere le proprie comunità, Cascina si distingue per la sua scelta di aumentare le tariffe, soffocando così la crescita economica e sociale. Invece di puntare su una gestione più efficiente delle risorse, l’amministrazione preferisce aumentare il peso sulle tasche dei cittadini. Dario Rollo conclude con un appello: “Natale dovrebbe essere un momento di solidarietà e vicinanza, non di vessazione. Chiediamo il ritiro immediato di questi aumenti e l’avvio di un confronto serio per rivedere queste decisioni. È ora di una politica più responsabile, più solidale e realmente vicina ai bisogni dei cittadini.“, conclude la nota.

