Futsal Pontedera: ultimo impegno del 2024 contro l’Imolese per chiudere l’anno con una vittoria salvezza

PONTEDERA- L’ultimo impegno ufficiale del 2024 per il Futsal Pontedera è in programma sabato 21 dicembre contro l’Imolese. I bianconeri, dopo il turno di riposo, vogliono chiudere l’anno con una vittoria importante per la salvezza in Serie A2.

Attualmente, il Pontedera è a pari punti con New Real Rieti e Kappabi Potenza Picena, mentre l’Imolese è a 8 punti. Vincere sarebbe fondamentale per scavalcare i diretti avversari e allontanarsi dalla zona playout.

Dopo la sconfitta contro l’Atlante Grosseto, il Futsal Pontedera punta a riprendersi, mentre l’Imolese, che non vince da cinque giornate, cercherà di tornare al successo in casa. Il Pontedera dovrà fare a meno di Gaetano Mangione, trasferitosi alla Mattagnanese, mentre l’Imolese non avrà Antonio Lefons, squalificato.

