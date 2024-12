SDS Pisana, Giulia Guainai: ‘Serve una riforma per garantire l’assistenza specialistica nelle scuole’

Written by admin• 12:28 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA-La presidente della SdS Pisana, Giulia Guainai, affronta le difficoltà legate all’assistenza specialistica nelle scuole: “Nel breve termine, è necessario reperire le risorse per coprire il fabbisogno almeno fino alla fine dell’anno scolastico. Ma, a lungo termine, occorre una riforma che integri l’assistente specialistico nel personale scolastico, con risorse adeguate e costanti”, afferma.

L’appello della presidente si rivolge al mondo della scuola, alle famiglie, ma anche alla Regione, alla Provincia e ai rappresentanti parlamentari: “Uniamo le forze per chiedere che il diritto all’assistenza specialistica venga garantito a tutti gli studenti e le studentesse con disabilità.”

Giulia Guainai analizza la crescente difficoltà nell’assistenza specialistica per gli studenti delle scuole superiori, derivante da un aumento significativo del numero di studenti con disabilità, senza un adeguato sostegno da parte del governo. “Si sta evolvendo un modello di inclusività che prevede l’integrazione nelle scuole superiori, ma non è stato adeguatamente supportato a livello centrale“, osserva la presidente della SdS Pisana, che esprime solidarietà alle famiglie e ai lavoratori coinvolti.

Guainai presenta i numeri: dal 2020 al 2024, gli studenti delle scuole superiori assistiti nella zona pisana sono aumentati del 67%, passando da 95 a 159. Tuttavia, le risorse del fondo unico per l’inclusione sono cresciute solo del 6%, creando uno squilibrio tra il fabbisogno e i fondi assegnati, mettendo a rischio la sostenibilità del servizio.

La proposta della presidente è duplice. In primo luogo, è necessario un intervento concreto da parte del governo per garantire che l’assistenza specialistica venga finanziata adeguatamente, con una riforma che integri l’assistente specialistico nel personale scolastico. In secondo luogo, Guainai chiede un incremento immediato dei finanziamenti destinati all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità.

“Il problema principale sono le risorse“, sottolinea Guainai, aggiungendo che la SdS Pisana gestisce i fondi disponibili. Tuttavia, la situazione nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado non ha presentato le stesse difficoltà, poiché i comuni hanno raddoppiato il finanziamento per far fronte all’aumento delle necessità. “Non è stato un impegno facile, ma in queste scuole tutti gli alunni con disabilità hanno ricevuto l’assistenza specialistica necessaria“, conclude la presidente.

