Natale a Pisa: ecco cosa aspettarsi

PISA – Il Natale è la festa più amata dalle persone, ed è perciò in grado di mettere il buonumore a tutti quando ci si trova nei pressi del periodo. Per poter vivere al meglio l’atmosfera circostante, è molto diffusa l’usanza di organizzare un viaggio in qualche città europea o italiana che risulti essere rinomata per le sue decorazioni natalizie, per i mercatini dedicati e per le pietanze deliziose e calde. I suddetti elementi vengono combinati per generare un clima caloroso sia fisicamente che sentimentalmente, in contrasto con le rigide temperature invernali, così da rendere l‘esperienza decisamente più autentica e coinvolgente, lasciando a casa problemi, incertezze e preoccupazioni.

La gioia di poter viaggiare in un’area mai esplorata prima durante il Natale è data dall’occasione che si ha per conoscere più da vicino le usanze e il folklore locale, restandone affascinanti e magicamente travolti. Pisa è una delle località italiane in cui si organizza al meglio il Natale, offrendo ai visitatori una serie di iniziative e di attività davvero imperdibili per festeggiare e divertirsi in compagnia. Ma cosa aspettarsi dal Natale a Pisa? Di seguito un approfondimento a riguardo.

Possibili attività da fare in albergo e in città

Dato il freddo costante e le lunghe camminate esplorative a Pisa, è giusto prendersi un attimo di pausa per rifocillarsi in albergo. Le forme di intrattenimento legate al Natale oggigiorno negli hotel sono molteplici e diversificate; persino in Internet vengono creati degli spazi a tema, e le varie piattaforme online si riempiono di elementi propriamente natalizi. Con le comode smart tv presenti nella maggioranza degli alberghi e degli appartamenti, si ha l’occasione di aprire le app delle molteplici piattaforme di streaming e guardare una puntata di una serie o di un qualunque format televisivo che si segue, mentre tale discorso è valido persino per i portali di gioco online, dove spesso si possono trovare delle online casino o altre opportunità simili.

L’atmosfera natalizia la fa da padrone, un bel film di Natalepotrebbe essere l’ideale! Se non si vuole guardare nulla di tutto ciò, un’idea concreta potrebbe essere quella incentrata sui giochi da tavolo o digitali, tramite le apposite applicazioni per smartphone e tablet. In alternativa, in giro per la città ci sono vari negozi di antiquariato, quindi se si è interessati si suggerisce di dare uno sguardo alle vetrine esterne e agli scaffali interni. Non mancano i punti dove rilassarsi a Pisa, tra cinema, bar locali e outlet, in quanto persino lo shopping può essere una soluzione affascinante per distrarsi un attimo. Si consiglia anche una visita al planetarioper sfruttare al meglio il tempo libero.

Mercatini di Natale a Pisa

Per passare delle vacanze natalizie indimenticabili a Pisa, è bene sapere che dalla fine di novembre iniziano ad essere allestiti i mercatini di Natale in quasi tutta la città. Qui si trovano numerosi prodotti artigianali, ma anche giocattoli adatti ai più piccini e qualche prelibatezza locale legata alla stagione corrente. Per passeggiare tra le bancarelle, ci si può dirigere presso il centro storico, in particolare nel quartiere medievale di Borgo Stretto, ma anche in Largo San Zeno e in Corso Italia. Per poter visitare la città con tutta la famiglia al seguito, si può prendere parte a un tour organizzato, il quale è l’ideale anche per i bambini che vogliono divertirsi. Infatti, vengono incluse tappe come i mercatini delle pulci e altre dedicate all’assaggio di specifici prodotti gastronomici di Pisa, siccome le ricette di piatti e dolci natalizi toscaniabbondano. Nei pressi dei mercatini vengono allestite persino delle piste di ghiaccio per permettere ai turisti e agli abitanti locali di pattinare in compagnia, incrementando così il livello di divertimento.

La torre di Pisa in versione natalizia

La torre pendente di Pisa è uno dei principali punti d’attrazione della nota città toscana, ragion per cui è un ‘must’ assoluto a prescindere dal periodo in cui ci si trova. Simbolo della città, campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, la torre viene adornata ad hoc per Natale, con decorazioni e luci che creano un’atmosfera a dir poco magica. Durante le ore diurne la torre pendente di Pisa preserva il suo aspetto originario, ma appena cala il sole si illumina in automatico, abbinando perfettamente la sua estetica con i maestosi alberi natalizi presenti in Piazza dei Miracoli. Inoltre, gli edifici circostanti vengono addobbati appositamente, come ad esempio il Battistero.

Piazza dei Miracoli ed i suoi alberi di Natale formato gigante

Uno dei maggiori centri turistici pisani è sicuramente Piazza dei Miracoli, una tappa obbligatoria per viversi al meglio il Natale qui. Come anticipato, la torre pendente e il Battistero si trovano nei pressi della nota piazza, ma vi è anche il Camposanto monumentale. Piazza dei Miracoli durante il periodo ospita degli alberi di Natale formato gigante, installati con degli ornamenti meravigliosi e adatti a delle foto da cartolina. Distribuiti nelle aree verdi della piazza, gli alberi vengono assorbiti dal paesaggio natalizio circostante, generando un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Per quanto riguarda l’intrattenimento locale, c’è da dire che in Piazza dei Miracoli prendono vita concerti improvvisati e si esibiscono numerosi artisti di strada. Non mancano le attività per i bambini, i quali potranno incontrare Babbo Natale e la sua fedelissima renna di nome Rudolph.

Attività per bambini in Piazza dei Cavalieri

Le attività per bambini vengono organizzate in Piazza dei Cavalieri, una delle piazze più famose non solo a Pisa ma in tutta Italia. Tra le principali forme di intrattenimento pensate per i piccoli, c’è la possibilità per loro di scattare una foto ricordo con Babbo Natale, ma soprattutto hanno l’occasione di partecipare ad alcuni fantastici laboratori che sono sia pedagogici che divertenti. Queste attività sono presenti in città da dicembre fino al giorno dell’Epifania, e per i propri figli sono sicuramente da provare poiché possono scoprire l’identità dei personaggi più importanti di Pisa pur divertendosi con creatività, stando a contatto l’amato Babbo Natale.

Marina di Pisa e lo spettacolo pirotecnico

Gli spettacoli pirotecnici a Pisa prendono vita durante il giorno di Natale e vengono riproposti per il Capodanno. Questo spettacolo si tiene in una delle migliori spiagge presenti a Pisa, precisamente sullo splendido lungomare della Marina, dove si trovano per l’appunto le spiagge di Calambrone, Tirrenia e Bocca d’Arno. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno perché riesce a portare in cielo un gioco di luci suggestivo, con fuochi d’artificio sempre diversi. Lo spettacolo pirotecnico alla Marina di Pisacomincia a mezzanotte, tra la vigilia e il giorno di Natale, accostando le luci colorate dei fuochi alle stelle, e generando un’atmosfera di gioia letteralmente unica. I festeggiamenti proseguono anche dopo lo spettacolo e si estendono intorno alla Marina, alimentando la curiosità dei turisti.

