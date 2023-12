OCCOSAVOIDIPIÙ IL RISTORANTE TRASH-EMOZIONALE

Scritto da kety• 7:06 pm• Ponsacco, Tutti

Per coloro che si chiedono che cosa significhi TRASH-EMOZIONALE, permetteteci di spiegare un po’. Si tratta di vecchi mobili e arredi riciclati e integrati con oggetti vintage e moderni. Le stoviglie utilizzate non sono quelle che siete abituati a vedere nei ristoranti, ma oggetti speciali che non troverete da nessun’altra parte e che hanno utilizzi diversi:da OCCOSAVOIDIPIÙ ogni oggetto riceve una nuova vita e viene trasformato per essere utilizzato nel modo più speciale.

Emozionale, invece, si riferisce a tutto ciò che è inaspettato e straziante, ed è proprio questo l’obiettivo di OCCOSAVOIDIPIÙ: emozionare i suoi ospiti regalare loro un momento indimenticabile. Per la nostra cucina utilizziamo ingredienti freschi e di qualità e proponiamo ogni settimana un piatto diverso.Il menu è fisso, ma potete tornare ogni settimana per provare una nuova esperienza. Se volete venire, non esitate a chiamare per prenotare. Ci sono molte altre entusiasmanti scoperte da fare, che non vi sveliamo per non rovinarvi la sorpresa.

