Nasce Start Attractor: Università di Pisa e imprese insieme per innovazione, startup e sviluppo del territorio

PISA – L’Università di Pisa, insieme a Todisco Group, Sofidel e Banco Fiorentino, ha dato vita alla Fondazione Start Attractor, un nuovo hub dedicato all’innovazione che mette in rete imprese, startup e ricerca accademica.

L’atto costitutivo è stato firmato il 18 dicembre al Rettorato dell’Università di Pisa. La Fondazione nasce con l’obiettivo di promuovere l’open innovation, sostenere la crescita di startup ad alto potenziale e favorire la riqualificazione delle competenze in risposta alle sfide della transizione digitale e green. L’iniziativa è sostenuta anche da Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Unione Industriale Pisana e CNA Pisa.

Start Attractor sarà un punto di accesso unico per le imprese interessate a collaborare con l’Ateneo, attivando progetti di ricerca congiunta, programmi di formazione continua, percorsi di aggiornamento del personale, iniziative di reclutamento dei talenti e attività di sviluppo e adozione di nuove tecnologie. I servizi saranno aperti a tutte le imprese e alle startup, anche non legate all’Università di Pisa, purché interessate a un percorso strutturato di innovazione e crescita.

Dopo la costituzione si è riunito per la prima volta il Consiglio di amministrazione, che ha approvato il piano delle attività 2026-2028 e avviato la predisposizione del bilancio preventivo.

Le attività della Fondazione si articoleranno su tre linee principali: open innovation, con progetti di collaborazione tra imprese e gruppi di ricerca; formazione continua e riqualificazione delle competenze, per accompagnare la trasformazione digitale e ambientale delle aziende; venture building, con programmi di pre-incubazione, accelerazione e possibili investimenti in equity nelle startup più promettenti. L’obiettivo è creare connessioni stabili tra mondo produttivo, ricerca e istituzioni, rafforzando la competitività delle imprese e lo sviluppo del territorio.

Per il primo triennio è previsto un impegno complessivo di circa 2,3 milioni di euro, equamente suddiviso tra risorse pubbliche e private, a cui si aggiungeranno dal 2026 contributi e commesse delle imprese. La sede principale sarà al Polo delle Benedettine dell’Ateneo, con ulteriori spazi sul Lungarno Pacinotti messi a disposizione da Banco Fiorentino. È prevista anche l’assunzione di una struttura operativa snella, composta da quattro-cinque persone dedicate alla gestione dei progetti e al coordinamento con Università, imprese e partner territoriali.

«Start Attractor è una scelta strategica per il nostro Ateneo – ha dichiarato il Rettore Riccardo Zucchi – una infrastruttura stabile di partenariato pubblico-privato che mette a disposizione del territorio competenze, idee e relazioni per uno sviluppo di lungo periodo».

Il Prorettore vicario Giuseppe Iannaccone ha sottolineato come la Fondazione permetta all’Università di contribuire in modo sempre più attivo alla crescita economica, mentre il Prorettore alla valorizzazione delle conoscenze Corrado Priami ha evidenziato il ruolo di Start Attractor nel mettere a sistema imprese, startup e ricerca per sostenere la transizione green e digitale.

Dalle imprese fondatrici è arrivato un forte sostegno al progetto. Per Todisco Group, come ha spiegato il presidente Donato Antonio Todisco, Start Attractor rappresenta un investimento sul valore del territorio e sui talenti. Sofidel, con l’amministratore delegato Luigi Lazzareschi, vede nella Fondazione un’opportunità per rafforzare l’innovazione e la competitività delle imprese. Banco Fiorentino, attraverso il direttore generale Davide Menetti, ha ribadito la propria vocazione territoriale e l’importanza di unire competenze accademiche ed economiche.

Anche le associazioni di categoria e gli enti partner hanno confermato il valore strategico dell’iniziativa, considerata un progetto di sistema capace di rafforzare il trasferimento tecnologico, la formazione e l’attrazione di talenti, a beneficio dell’intero tessuto produttivo locale e regionale.

