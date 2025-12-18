Pisa, domenica 21 dicembre la Maratona: modifiche a traffico e sosta in città e sul Litorale

Written by admin• 1:23 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Domenica 21 dicembre Pisa ospiterà la XXVI edizione della Maratona di Pisa, la Mezza Maratona “Pisanina” e la corsa non competitiva “Christmas Run Pisa”. Le gare prenderanno il via alle ore 9.00 da via Bonanno Pisano e si concluderanno indicativamente entro le 15.30, interessando ampie zone della città e del Litorale.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sportive, il Comune ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla sosta e alla circolazione veicolare, in vigore già dalle prime ore della mattina.

In città, a partire dall’1.00 fino alle 10.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in diverse strade dell’area di San Martino e dei lungarni, tra cui via Bonanno Pisano, via Niccolini, via Cammeo e Lungarno Sonnino. Il divieto di sosta sarà esteso fino alle 15.30 anche ad altre vie e piazze del centro storico e dell’area monumentale, tra cui piazza dei Cavalieri, piazza Solferino, via Roma e via Risorgimento.

Sono inoltre previste chiusure temporanee al traffico e limitazioni alla circolazione in varie fasce orarie, in particolare lungo i lungarni, sui principali ponti cittadini e nelle zone di Porta a Mare, Stazione e Santa Maria. Durante la giornata saranno attuate anche inversioni di senso, sensi unici temporanei, obblighi di direzione e attraversamenti controllati per consentire lo svolgimento delle gare.

Provvedimenti significativi interesseranno anche il Litorale pisano. Dalle 9.00 alle 14.00 sono previste chiusure al traffico in numerose strade di Marina di Pisa e Tirrenia, mentre su viale D’Annunzio sarà istituito il senso unico di marcia in direzione Pisa–Litorale per gran parte della giornata. In diverse vie saranno attivati sensi unici temporanei, strade a fondo chiuso e obblighi di svolta.

Per tutta la durata della manifestazione è prevista anche la sospensione temporanea della pista ciclabile tra la rotatoria Giovacchino Forzano e piazza Belvedere, l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h su viale D’Annunzio e l’attivazione di corridoi protetti in alcune arterie principali. Saranno inoltre istituite fermate provvisorie per il trasporto pubblico locale.

I percorsi completi della Maratona e della Mezza Maratona, così come il dettaglio di tutte le modifiche alla viabilità, sono consultabili nell’ordinanza integrale pubblicata sul sito del Comune di Pisa.Pisa, domenica 21 dicembre la Maratona: modifiche a traffico e sosta in città e sul Litorale

I percorsi completi della Maratona e della Mezza Maratona, così come il dettaglio di tutte le modifiche alla viabilità, sono consultabili nell’ordinanza integrale pubblicata sul sito del Comune di Pisa.

