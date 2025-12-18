Autolinee Toscane: modifiche ai servizi bus e alle biglietterie durante le festività natalizie

Written by admin• 2:28 pm• Pisa, Attualità

PISA – Autolinee Toscane informa che, in occasione delle festività natalizie, i servizi di trasporto pubblico subiranno alcune variazioni su tutto il territorio regionale. Le modifiche agli orari e alle corse differiscono in base ai singoli bacini territoriali serviti.

Per conoscere nel dettaglio le variazioni previste nella propria provincia, Autolinee Toscane invita utenti e utenti a consultare la pagina dedicata ai servizi di Natale 2025:

https://www.at-bus.it/it/servizidinatale2025

Anche gli orari di apertura al pubblico delle biglietterie subiranno cambiamenti nel periodo delle festività. Tutte le informazioni aggiornate, suddivise per territorio, sono disponibili al seguente link:

https://www.at-bus.it/it/scopri/novita/servizio/biglietterie-modifica-orari-feste-natale-e-capodanno

Per quanto riguarda l’acquisto dei titoli di viaggio e le tariffe di biglietti e abbonamenti – che devono sempre essere validati per evitare sanzioni – è possibile consultare la sezione “Destination Tuscany: biglietti e tariffe” sul sito di Autolinee Toscane.

Infine, Autolinee Toscane ricorda che tutte le informazioni sui servizi gratuiti, sulle navette e sulle iniziative speciali organizzate in collaborazione con istituzioni e associazioni per il periodo natalizio sono raccolte nello Speciale Natale at 2025, disponibile qui:

https://www.at-bus.it/it/specialenatale

Last modified: Dicembre 18, 2025