Nardini: “Non bastano telecamere e divieti, servono équipe sociali e presenza reale in città”

Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Alessandra Nardini, assessora regionale di Regione Toscana e candidata PD alle prossime Regionali del 12 e 13 ottobre in merito alla maxi rissa in Vettovaglie e allo stato della sicurezza a Pisa.

«Le immagini di Vettovaglie sono inquietanti. Dimostrano che la sicurezza non si costruisce con slogan, chiusure anticipate dei locali o altre azioni di facciata. Avevano promesso una città sicura, ma oggi sembra il Far West. La giunta Conti ha scelto la scorciatoia della propaganda, senza fornire risposte concrete: Pisa paga il prezzo del degrado, dell’insicurezza diffusa e della mancanza di ascolto. Non servono telecamere annunciate e mai funzionanti, servono persone dedicate ai controlli, servizi, manutenzione e presidi sociali», dichiara Nardini.

«Oltre alla necessaria presenza delle forze dell’ordine, servono équipe sociali, operatori di strada e professionisti esperti di mediazione culturale. Questa giunta ha agito contro i senzatetto, togliendo panchine e vietando di sedersi sui gradini, ma non ha creato un coordinamento efficace per contrastare le reti che alimentano la microcriminalità. Va inoltre affrontato il tema dell’inclusione sociale: servono interventi che separino le persone in stato di povertà dai fenomeni criminali, e programmi rivolti ai giovani nelle strade e nelle piazze, con campagne di sensibilizzazione e confronto, per evitare che il disagio giovanile si traduca in teppismo e violenza. La ricetta facile e miracolosa proposta da Lega e Conti ha fallito. La sicurezza, sociale e urbana, è un diritto. Noi siamo pronti a cambiare rotta: basta con le scorciatoie di Ziello e Conti».

Last modified: Settembre 30, 2025