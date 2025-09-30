Per la Seconda Categoria si gioca gara 3 della Coppa Toscana

Pisa (martedì, 30 settembre 2025) — Mercoledì 1 ottobre si giocherà gara 3 della fase a gironi per la Coppa Toscana a cui partecipano le squadre di Seconda Categoria.
di Leonardo Miraglia
Questo il programma delle compagini pisane impegnate nel torneo:
dalle 15:30
Girone 3
- La Corte vs Porta a Lucca
Girone 15
- Castelfranco Calcio vs Santa Maria a Monte
dalle 19:30
Girone 13
- San Prospero Navacchio vs Tirrenia
dalle 20:30
Girone 14
- Atletico Cascina vs Tre e 23 Academy
dalle 20:45
Girone 16
- Sporting Lazzeretto vs Capanne Calcio 1989
Girone 17
- Corazzano vs Casenuove Gambassi Terme