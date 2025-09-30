Written by Settembre 30, 2025 10:03 am Pisa, Sport

Per la Seconda Categoria si gioca gara 3 della Coppa Toscana

HomePisa, SportPer la Seconda Categoria si gioca gara 3 della Coppa Toscana

Pisa (martedì, 30 settembre 2025) — Mercoledì 1 ottobre si giocherà gara 3 della fase a gironi per la Coppa Toscana a cui partecipano le squadre di Seconda Categoria.

di Leonardo Miraglia

Questo il programma delle compagini pisane impegnate nel torneo:

dalle 15:30

Girone 3

  • La Corte vs Porta a Lucca

Girone 15

  • Castelfranco Calcio vs Santa Maria a Monte

dalle 19:30

Girone 13

  • San Prospero Navacchio vs Tirrenia

dalle 20:30

Girone 14

  • Atletico Cascina vs Tre e 23 Academy

dalle 20:45

Girone 16

  • Sporting Lazzeretto vs Capanne Calcio 1989

Girone 17

  • Corazzano vs Casenuove Gambassi Terme

Last modified: Settembre 30, 2025
Previous Story
La società italiana di vestibologia a congresso all’Hotel Galilei di Pisa
Next Story
Nardini: “Non bastano telecamere e divieti, servono équipe sociali e presenza reale in città”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti