Montopoli inaugura la stagione del tartufo bianco con una passeggiata nei boschi

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Domenica 5 ottobre Montopoli in Val d’Arno dà il via alla stagione del tartufo bianco con l’evento “Sulle tracce del tartufo bianco”, un’escursione storico-naturalistica tra i boschi del territorio.

“Dopo il grande successo della passeggiata che ha inaugurato la stagione del tartufo nero – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – abbiamo deciso di accogliere nello stesso modo l’avvio della stagione del bianco. Si tratta di un’anticipazione rispetto alla prima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici montopolesi, che si terrà a fine ottobre“.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso la Chiesa di San Sebastiano, da dove partirà la passeggiata, con rientro previsto alle 12.30. Durante l’escursione, i partecipanti potranno assistere a una dimostrazione pratica di ricerca e cavatura del tartufo bianco.

«L’iniziativa si inserisce in un percorso che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento – aggiungono Vanni e Gabbanini – prima con l’ingresso di Montopoli nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, poi con la passeggiata e la rassegna dedicate al tartufo nero, e infine grazie a un bando ministeriale che ci consentirà di organizzare la prima mostra mercato dedicata al tartufo bianco. Si è appena concluso “A Tavola con il tartufo nero”, un calendario di appuntamenti enogastronomici che ha visto i ristoranti locali proporre menù a tema ogni giovedì di agosto e settembre: un ottimo modo per unire gli imprenditori locali nella valorizzazione dei nostri prodotti tipici e delle eccellenze del territorio».

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con l’Associazione Culturale Arco di Castruccio e la Pro Loco, e con il patrocinio dell’Associazione Tartufai delle Colline Samminatesi e dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, sarà guidata da Massimiliano Petrolo, guida ambientale dell’Ecosistituto delle Cerbaie.

Al termine della passeggiata sarà svelato il manifesto della prima mostra mercato del tartufo bianco organizzata dal Comune di Montopoli.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni: iat@comune.montopoli.pi.it oppure contattare Massimiliano al 340 3460859.

