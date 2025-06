Claudio Borghi presenta il suo nuovo libro “Vent’anni di Sovranismo” alla Torre Civica di Bientina

Written by admin• 11:45 am• Bientina, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

BIENTINA – Domenica 15 giugno alle ore 21.30 Claudio Borghi presenta il suo nuovo libro dal titolo “Vent’anni di Sovranismo” presso la Sala della Torre Civica Piazzetta dell’Angiolo, 14 a Bientina. Dialogherà con l’autore Elena Meini.

Il libro, 280 pagine, è un viaggio attraverso vent’anni di battaglie politiche, economiche e culturali che hanno segnato profondamente il panorama internazionale e hanno portato il sovranismo a imporsi in Italia e nel mondo.

Dall’introduzione dell’euro alle tensioni economiche che ne sono derivate, dalla Brexit alla rivoluzione populista negli Stati Uniti con l’elezione di Donald Trump fino all’ascesa di Giorgia Meloni alla guida del governo italiano, Claudio Borghi Aquilini racconta in prima persona le sfide, gli errori e le vittorie di un movimento che ha cambiato e sta cambiando la storia. Un’opera essenziale per chi vuole capire come siamo arrivati fin qui e dove stiamo andando, un’opera che scuote certezze e smonta verità ufficiali.

Claudio Borghi Aquilini, nato a Milano nel 1970, ha alle spalle una lunga carriera nei mercati finanziari, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali ai massimi livelli in banche d’affari internazionali. In seguito è stato giornalista e docente universitario di Economia degli intermediari finanziari. Dal 2013 è attivo in politica, prima come consigliere regionale in Toscana, poi come deputato e senatore. Attualmente è membro del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Insieme ad Alberto Bagnai ha teorizzato e diffuso le tesi sulla critica all’Unione Europea e sulla necessità di un ritorno alla sovranità monetaria e politica dell’Italia. Il suo account sul social X è tra i più seguiti in Italia, con oltre 200mila follower e 170 milioni di visualizzazioni annue

Last modified: Giugno 8, 2025