Mountain bike tra colline e boschi: a Pontedera torna il raduno con nuovi percorsi

Written by Redazione• 1:47 pm• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Montopoli in Val d'Arno, Sport

Domenica 4 ottobre la 16esima edizione della manifestazione non competitiva: due tracciati da 36 e 63 chilometri, partenza dalla Borra alle 9

PONTEDERA – Una domenica sui pedali tra sterrati, sentieri e boschi, con nuovi scorci da scoprire. Il 4 ottobre torna il Raduno Mountain Bike “Città di Pontedera”, organizzato dal Gruppo Sportivo La Borra con il patrocinio del Comune e dedicato alla memoria di Carlo Bertilotti e Stefano Monti.

Giunta alla 16esima edizione, la manifestazione propone due percorsi attraverso le colline dei territori di Pontedera, Palaia e Montopoli: un tracciato di 36 chilometri, con circa 450 metri di dislivello positivo, e uno più impegnativo di 63 chilometri, con 1.250 metri di dislivello positivo.

La novità di quest’anno è l’inserimento di nuovi tratti, accessibili grazie alla collaborazione di alcuni proprietari di aree private. Il raduno mantiene il suo carattere non competitivo, puntando sul divertimento, sulla condivisione e sulla scoperta del paesaggio.

Il ritrovo è fissato dalle 7.30 al Centro sociale della Borra, dove sarà possibile iscriversi fino alle 8.45. La partenza è prevista alle 9, con rientro nello stesso luogo.

Lungo i percorsi saranno allestiti tre punti di ristoro, due sul tracciato lungo e uno su quello corto. All’arrivo i partecipanti troveranno pacco gara, pasta party, docce e lavaggio bici. Previsti anche riconoscimenti per il gruppo più numeroso e per l’iscritto “diversamente giovane”.

I moduli di iscrizione saranno disponibili anche nei giorni precedenti presso la sede associativa: venerdì dalle 21.30 alle 23 e sabato dalle 15.30 alle 18.30.

«La nostra è una manifestazione pensata per stare insieme, condividere la passione per la mountain bike e valorizzare il territorio», sottolineano gli organizzatori, ringraziando sponsor e volontari.

«È un appuntamento che unisce sport, socialità e conoscenza del territorio», commenta l’assessore allo Sport Mattia Belli, che richiama la capacità del raduno di rinnovarsi e ringrazia anche i proprietari delle aree attraversate dai nuovi percorsi.

Last modified: Settembre 30, 2026