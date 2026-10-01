First Cisl Pisa, Marco Giovannetti entra nella segreteria territoriale

Written by Redazione• 3:23 pm• Pisa, Politica

Rinnovato l’organismo dirigente: Giovannetti subentra a Paola Brogi. Al Direttivo presenti anche Marco Lenzini e Giorgia Bumma

PISA – Si è riunito mercoledì 30 settembre il Direttivo territoriale di First Cisl Pisa, che ha proceduto al rinnovo della segreteria con l’elezione di Marco Giovannetti come nuovo componente. Giovannetti subentra a Paola Brogi, componente uscente dell’organismo territoriale.

Ai lavori hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale di First Cisl Toscana, Marco Lenzini, e la segretaria generale della Ust Cisl Pisa, Giorgia Bumma.

A seguito della nuova elezione, la segreteria territoriale di First Cisl Pisa risulta composta da Costanza Braccini, segretaria generale territoriale, e dai componenti di segreteria Marco Cappelletto e Marco Giovannetti.

Il Direttivo ha rappresentato anche un momento di confronto sulle principali questioni che interessano il territorio pisano. Nel corso del suo intervento, Giorgia Bumma ha infatti affrontato alcuni dei temi di maggiore rilevanza per il territorio, offrendo spunti di riflessione sulle sfide attuali e sulle prospettive future.

La riunione ha così segnato una nuova tappa per First Cisl Pisa, con il rinnovo della squadra territoriale e la prosecuzione dell’attività sindacale sul territorio.

Last modified: Ottobre 1, 2026