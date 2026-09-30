Un libro di favole in dono alla pediatria del “Lotti”

Written by Redazione• 1:42 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Questa mattina, 30 settembre, Paolo Tognetti ha donato al reparto di Pediatria dell’ospedale “Lotti” di Pontedera il libro di favole Mi hanno regalato un sogno, di cui è autore.

Un dono pensato per i bambini ricoverati e per le loro famiglie, che potranno trovare nelle storie e nelle illustrazioni un momento di fantasia, serenità e leggerezza durante la permanenza in ospedale.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato lo spettacolo “Amico Doctor… tutti per uno e più sorrisi”, in programma domenica 4 ottobre alle ore 16.30 al Teatro Odeon di Ponsacco. L’iniziativa è finalizzata a sostenere la cooperativa sociale “Chez Nous… le Cirque”, che attraverso l’attività dei clown dottori porta sorrisi, gioco e momenti di svago ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria.

Un gesto di solidarietà che unisce cultura, fantasia e attenzione verso i più piccoli, valorizzando l’importante ruolo svolto dai volontari nel rendere più serena l’esperienza ospedaliera dei bambini e delle loro famiglie.

Last modified: Settembre 30, 2026