Rivolta al Don Bosco, Potenti: «Inaccettabili le dirette social dalle celle»

Written by Redazione• 2:46 pm• Pisa, Politica

La Lega annuncia un’interrogazione al Ministero della Giustizia per chiarire l’accaduto e accertare le responsabilità.

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’ Onorevole Manfredi Potenti (LEGA).

Un’interrogazione al Ministero della Giustizia sulla rivolta nel carcere Don Bosco e sull’utilizzo di telefoni cellulari da parte dei detenuti per trasmettere dirette social. Ad annunciarla è Manfredi Potenti della Lega, che chiede di fare chiarezza sull’accaduto e sulle responsabilità.

«Siamo, ovviamente, a conoscenza delle varie criticità presenti nelle carceri italiane e toscane», afferma Potenti, definendo però «inammissibile» che i reclusi possano utilizzare smartphone nelle celle e comunicare con l’esterno attraverso i social.

Il rappresentante della Lega ringrazia le autorità intervenute per la gestione della situazione e invita a non sottovalutare l’episodio. L’interrogazione annunciata punta a ricostruire nel dettaglio la vicenda, chiarendo come sia stato possibile utilizzare i dispositivi all’interno dell’istituto.

Potenti richiama inoltre le difficoltà quotidiane della Polizia penitenziaria, sottolineando che le criticità del sistema carcerario riguardano anche il personale. Nel suo intervento rivolge una critica alla sinistra, accusata di trascurare troppo spesso le condizioni di lavoro degli agenti.

«Ci preme, altresì, sottolineare come i problemi non riguardino solo i reclusi, ma pure la Polizia penitenziaria che lavora quotidianamente tra mille difficoltà», conclude.

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Last modified: Ottobre 1, 2026