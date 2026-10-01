Palazzo Blu, la domenica suona jazz: cinque incontri tra musica e racconti

Written by Redazione• 3:46 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 4 ottobre al 29 novembre tornano le lezioni-concerto con Francesco Martinelli. Ingresso gratuito su prenotazione.

PISA – Un viaggio nella storia del jazz attraverso parole, immagini e musica dal vivo. Tornano a Palazzo Blu le “Domeniche in Jazz”, cinque lezioni-concerto condotte dallo storico e docente Francesco Martinelli, affiancato da interpreti del panorama italiano e giovani talenti.

Il filo conduttore sarà il 1926, anno di nascita di musicisti che hanno contribuito a trasformare il jazz seguendo strade diverse: dalle radici africane al bebop, dal soul jazz alla costruzione di una tradizione italiana.

Si comincia domenica 4 ottobre alle 11 con “Randy Weston e Melba Liston: l’Africa al centro del jazz”. La parte musicale sarà affidata ad Argena feat. Tony Cattano: il trombonista e compositore dialogherà con il quartetto formato da Niccolò Monté Rizzi alla tromba, Ariel Tricomi al pianoforte, Matisse Berg al contrabbasso e Gabriele Peretti alla batteria.

Il 18 ottobre sarà dedicato a “Lou Donaldson e Jack McDuff: dal bebop al soul jazz”, con Valentina Bartoli, Renzo Cristiano Telloli, Marco Galiero e Andrea Melani. Il 1° novembre, per “Franco Cerri e Renato Sellani: il jazz diventa italiano”, salirà sul palco il duo di Francesca Tandoi al pianoforte ed Eleonora Strino alla chitarra.

Il 15 novembre toccherà a “Jimmy Heath: l’altra storia del bebop”, con Sophia Tomelleri, Federico Monzani, Matteo Anelli e Vladimiro Carboni. Chiusura il 29 novembre con “Ray Brown: la rivoluzione del contrabbasso”, insieme a Dado Moroni, Paolo Benedettini e Marco Bovi.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle 11 nell’Auditorium di Palazzo Blu, in Lungarno Gambacorti 9. L’ingresso è gratuito, con prenotazione su Eventbrite disponibile dal martedì precedente ciascun appuntamento.

La rassegna fa parte di Pisa Jazz, con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e Pisamo.

Last modified: Ottobre 1, 2026