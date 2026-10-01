Ciaravella: “La rete ciclabile supera i 60 chilometri: ci saranno nuovi collegamenti entro il 2027”

Written by Redazione• 3:35 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa

Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

Oltre 60 chilometri di piste ciclabili, contro i 36 del 2018, e nuovi collegamenti previsti entro la fine del 2027. Sono i dati illustrati durante la seduta della commissione consiliare competente, riunita il 30 settembre su iniziativa del presidente Angelo Ciavarrella per fare il punto sulla rete cittadina e sugli investimenti futuri.

Secondo quanto riferito dal presidente, dal 2018 sono stati investiti circa 13,5 milioni di euro nella realizzazione e nel miglioramento delle infrastrutture per le biciclette, anche attraverso finanziamenti PNRR. Ciavarrella richiama inoltre il 24° posto raggiunto da Pisa nel 2025 nella classifica del Sole 24 Ore relativa alla mobilità ciclabile.

Tra gli interventi programmati figurano 1,7 chilometri tra via Bigattiera e il centro di Tirrenia, il collegamento di 3,2 chilometri tra la pista del Trammino e il nuovo Dipartimento di Veterinaria e un percorso di circa 5 chilometri tra il centro di Tirrenia e lo Scolmatore.

In città sono previsti anche il raccordo tra via Valgimigli, la rotatoria del CNR e le altre piste cittadine, oltre al collegamento tra i Passi e via San Jacopo. L’obiettivo è rendere più continui e funzionali gli itinerari, collegando le nuove infrastrutture a quelle già disponibili.

Il programma comprende inoltre interventi sui percorsi esistenti: il rifacimento della pavimentazione delle ciclabili in via Bonanno e via Pisano, un semaforo a chiamata in via della Fossa Ducaria, in attesa del parere del Genio Civile, e un cordolo sul ponte della Cittadella, per il quale è atteso il parere della Soprintendenza.

«Con questi interventi l’estensione della rete ciclabile cittadina sarà raddoppiata nell’arco di dieci anni», afferma Ciavarrella. «Stiamo lavorando per costruire una rete ciclabile più estesa, integrata, sicura e funzionale, capace di collegare in modo efficace le diverse parti della città e di offrire ai cittadini nuove possibilità di spostamento».

Last modified: Ottobre 1, 2026