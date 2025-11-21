Mostra fotografica “Ciad dall’alba al tramonto” alla Biblioteca SMS Biblio

Written by admin• 11:44 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 24 al 30 novembre la Biblioteca comunale SMS Biblio ospita la mostra fotografica “Ciad dall’alba al tramonto”, reportage realizzato nel febbraio 2025 da Giovanni Frescura insieme a Luigi Carreri e Roberto Marcon per la GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. L’esposizione è patrocinata dal Comune di Pisa.

Allestita al primo piano della biblioteca e visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato (ore 9-19), la mostra presenta 27 fotografie di grande formato che documentano la transumanza nelle regioni del Lago Ciad, nell’ambito del Progetto PETRA, promosso da UNESCO e Unione Europea.

Gli scatti raccontano da vicino il ruolo centrale della transumanza per l’economia e la sicurezza alimentare del Paese, oggi minacciata da cambiamenti climatici, espansione agricola e crescita demografica. Il reportage restituisce una testimonianza diretta, realizzata in condizioni complesse, che mostra la vita quotidiana dei pastori, i loro movimenti stagionali, i paesaggi e le sfide sociali che attraversano.

La mostra, già presentata alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, proseguirà il suo percorso con tappe internazionali a Francoforte e Bruxelles.

Novembre 21, 2025