Cimiteri Comunali di Vecchiano: manutenzione costante e in arrivo i lavori per i nuovi loggiati del Cimitero di Migliarino

Written by Antonio Tognoli• 11:54 am• Vecchiano, Attualità

MIGLIARINO – In dirittura di arrivo le procedure amministrative per affidare gli interventi di manutenzione straordinaria delle coperture dei nuovi loggiati del Cimitero di Migliarino.

“Si tratta di lavorazioni che hanno un costo complessivo di circa 120mila euro, stanziati con l’avanzo di amministrazione“, spiega il Sindaco Massimiliano Angori. Adesso, per la partenza effettiva delle lavorazioni il Comune di Vecchiano è in attesa del parere positivo di Ente Parco e della Soprintendenza.

“Per quanto riguarda il canone del Servizio, il nostro ente investe circa 191mila annui“, aggiunge l’Assessore alle Manutenzioni del Territorio, Luca Spinesi.

“I servizi garantiti, nello specifico, sono: custodia, gestione feretri, gestione verde, manutenzione lampade votive, murature delle lapidi“

Da sottolineare che il Sindaco Angori, come ormai consueto, lo scorso 1 Novembre in occasione del Giorno dei Defunti ha fatto visita ai Cimiteri Comunali portando una rosa a nome della comunità in ricordo dei concittadini che non ci sono più. Un gesto simbolico che si ripete dalla pandemia di Covid19 e dunque dal 2020, ad aggiungersi alle Corone fatte collocare dall’Amministrazione Comunale.

