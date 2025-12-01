Mostra “Banksy and Friends”: Fratelli d’Italia chiede trasparenza sui dati e sui costi

Written by admin• 1:52 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA – “La mostra Banksy and Friends. Storie di artisti ribelli, inaugurata al PALP a giugno alla presenza dell’assessore regionale Nardini, si è conclusa da quasi un mese. Eppure, a oggi non è stato diffuso alcun dato ufficiale sui visitatori. Questo silenzio ci preoccupa e solleva interrogativi sui reali risultati dell’esposizione“, dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, e il responsabile di Gioventù Nazionale Pontedera, Christian Nannipieri.

“Per questo motivo – prosegue Bagnoli – Fratelli d’Italia ha già presentato un’interrogazione a risposta scritta, alla quale la Giunta dovrà rispondere entro 30 giorni. Chiediamo chiarezza sui numeri: quanti sono stati i visitatori totali, quanti hanno pagato il biglietto, quante gratuità sono state concesse e quali costi complessivi sono stati sostenuti dal Comune e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera per l’organizzazione e la gestione della mostra. Speriamo che i dati siano positivi, ma l’assenza di trasparenza non è un buon segnale“.

“Il confronto con Volterra è inevitabile. La mostra Banksy. Realismo Capitalista, aperta dal 28 marzo 2024 al 6 gennaio 2025, è stata più volte prorogata per l’altissima affluenza e ha raggiunto 70mila visitatori. Volterra gode certamente di un maggior richiamo turistico rispetto a Pontedera, ma proprio per questo dobbiamo guardare ai migliori esempi e capire come trasformare davvero gli eventi culturali in un volano economico e d’immagine“.

“La cultura deve diventare una risorsa strategica per Pontedera: motore di attrattività, sviluppo e anche strumento di contrasto al disagio sociale. Per questo chiediamo trasparenza e verifiche puntuali: i cittadini hanno diritto di sapere se le scelte culturali dell’amministrazione producono risultati concreti“.

