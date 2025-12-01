Firmacopie di Natale con le autrici Volante e Michelini alla libreria “Civico 14”

Written by admin• 2:11 pm• Marina di Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA – Venerdì 5 dicembre la libreria indipendente Civico 14 di Marina di Pisa ospita un firmacopie natalizio con le autrici Luciana Volante e Maria Pia Michelini, che incontreranno lettori e lettrici dalle 16 alle 19 per dedicare le copie dei loro libri per bambini e ragazzi, Il sogno di Ralph e Baffo folletto, ogni storia un dispetto, pubblicati da NPS Edizioni.

La casa editrice punta su racconti che valorizzano i legami affettivi e l’immaginazione, rispondendo all’invadenza crescente della tecnologia con storie capaci di mettere al centro amicizia, crescita e fantasia.

Luciana Volante, appassionata di letteratura per l’infanzia, presenta Il sogno di Ralph, illustrato da *Stefania Franchi: protagonista è una renna dal cuore grande e un po’ pasticciona che sogna di diventare una delle renne di Babbo Natale. Un viaggio avventuroso nell’Artico, accanto a un elfo amico fedele, si trasformerà in un percorso di crescita per piccoli e grandi lettori.

Maria Pia Michelini, da sempre impegnata nel mondo dei bambini, propone invece Baffo folletto, ogni storia un dispetto, illustrato da Silvia Talassi: sei racconti e filastrocche ispirati alle leggende della Lucchesia e delle Apuane, popolati da folletti e streghe che, tra magia e movimento, affascinano i giovani lettori e custodiscono tradizioni del territorio.

L’appuntamento è nella libreria Civico 14, in via Maiorca 14b, a Marina di Pisa. Un’occasione per incontrare autrici del territorio, sostenere l’editoria indipendente e portare a casa una dedica personalizzata. Con ogni libro acquistato, una matita colorata in omaggio.

