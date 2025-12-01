Guido Tonelli ospite a Palazzo Blu per il nuovo appuntamento di “Warning”

Written by admin• 1:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Palazzo Blu ospita il fisico Guido Tonelli per il nuovo appuntamento di Warning, in programma il 4 dicembre. Tonelli, tra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, è fisico del CERN, professore emerito dell’Università di Pisa e ricercatore associato INFN.

Il docente incontrerà gli studenti degli istituti superiori coinvolti nella rassegna scientifico-divulgativa ideata dalla sezione INFN di Pisa, dedicata ai temi della complessità contemporanea. Al centro dell’intervento il tema “Viaggiare nello spazio e nel tempo dell’Universo”, un percorso che ripercorre l’evoluzione del pensiero scientifico su spazio e tempo: dalla filosofia antica alla relatività di Einstein, fino ai fenomeni estremi della fisica moderna come buchi neri e ipotetici buchi bianchi.

L’incontro è aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Palazzo Blu e sul sito della rassegna (warning.palazzoblu.it).

Appuntamento alle 15.30 nell’auditorium di Palazzo Blu.

Warning è una rassegna promossa da INFN Pisa, realizzata da Palazzo Blu con il sostegno della Fondazione Pisa.

