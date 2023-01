Moreno Longo: “Una bella sfida con un Pisa che può giocarsi la promozione diretta”

Scritto da admin• 4:35 pm• Pisa SC

PISA – L’allenatore del Como Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pisa.

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa: “Affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Quest’anno avremmo potuto trovarla tranquillamente in A. Ha mantenuto gran parte dello stesso organico e richiamando lo stesso allenatore ha rimesso le cose a posto dopo un inizio complicato. Ha un’identità precisa perché si conoscono da anni. “

L’atteggiamento del Como: “Per noi sarà una bella sfida poter affrontare una squadra così collaudata proprio per metterci di nuovo alla prova contro una squadra di primissimo livello e che può giocarsi le proprie carte fino in fondo per la promozione diretta”.

