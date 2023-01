Luca D’Angelo: “Moreo già convocato per la gara con il Como”

Scritto da admin• 1:07 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como confermando l’arrivo di Moreo.

“Sibilli non è convocato a seguito delle trattative di mercato che lo riguardano”.

“Per la sconfitta contro il Cittadella confermo che avremmo meritato il pareggio per le occasioni avute nella ripresa, pur ammettendo che nella prima parte non abbiamo fatto bene ed i giocatori hanno voglia di riscatto per riprendere il percorso interrotto”.

“Per quanto riguarda l’assenza di Barba, sarà sostituito da Rus o Canestrelli”.

“Moreo è già a disposizione ed è convocato per la gara di domani assieme a tutti gli altri che sono disponibili ad eccezione di Caracciolo e Torregrossa”.

“Il Como è una squadra ben costruita con giocatori di esperienza, ma noi dovremo essere bravi sia dal punto di vista tattico che soprattutto di atteggiamento. Ho avuto anche dei contatti con la Dirigenza lariana che non si sono concretizzate perché i contatti si sono sovrapposti alla possibilità di tornare al Pisa”.

“Confermo quanto detto da Taddei la scorsa settimana rispetto alla situazione dei portieri che ad inizio stagione vedevano una gerarchia ben definita con Nicholas titolare e Livieri riserva, poi le vicende del Campionato hanno dato l’opportunità a Livieri che ha dimostrato di meritare con le sue prestazioni il ruolo di titolare, così che ora entrambi partono alla pari e la sua crescita non mi ha stupito essendo consapevole delle sue qualità”.

