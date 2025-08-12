Montopoli: prosegue la rassegna “A tavola con il tartufo nero”

Written by admin• 12:01 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Giovedì 14 agosto il ristorante Velvet di Montopoli ospiterà la seconda tappa di “A tavola con il tartufo nero”, la prima rassegna enogastronomica dedicata al re della tavola estiva. L’iniziativa, partita il mese scorso al ristorante L’Eremita, propone per i mesi di agosto e settembre un appuntamento fisso: ogni giovedì, i locali aderenti offriranno un menù speciale interamente ispirato al tartufo nero, dall’antipasto al dessert.

Per Montopoli si tratta di un ulteriore passo nel percorso avviato con l’ingresso nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. La rassegna nasce dal dialogo tra amministrazione comunale e attività locali con l’obiettivo di creare una rete di luoghi in cui il tartufo è protagonista, puntando sia alla valorizzazione dell’eccellenza gastronomica sia allo sviluppo turistico.

A testimoniare questa identità è stato creato un marchio, con adesivo e vetrofania, consegnato ai locali della rete: “Qui il tartufo è di casa” recita lo slogan, a sottolineare il legame con il territorio e il senso di appartenenza alla comunità.

Il calendario prosegue il 21 agosto al Ganzo; doppio appuntamento il 28 agosto con la Bottega Toscana di Marti e i Quattro Gigli. A settembre: 4 Antica Macelleria Norcineria Marianelli, 11 Dolcevita, doppio appuntamento il 18 con il ristorante Mo del Pastificio Morelli e la Bottega del Gusto, chiusura il 25 all’Ostacolo.

Non mancano le proposte dedicate alla pizza: Sì Pizza (4 settembre) e Pirupizza (11 settembre) porteranno il tartufo anche sulla regina della tavola italiana.

