ASL Toscana nord ovest: online la Carta dei Servizi 2025

PISA – L’ASL Toscana nord ovest informa che è disponibile sul sito aziendale, all’indirizzo www.uslnordovest.toscana.it/urp/carta-servizi, la Carta dei Servizi 2025: un documento chiave per garantire qualità e trasparenza nei servizi offerti ai cittadini.

Elaborata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico in collaborazione con il Comitato di partecipazione aziendale (legge regionale 75/2017), la Carta si propone di informare, tutelare, accogliere e coinvolgere i cittadini, favorendo una partecipazione attiva al miglioramento continuo dei percorsi di salute.

Si tratta di un vero e proprio patto tra l’Azienda sanitaria e gli utenti, che illustra l’organizzazione interna, i servizi socio-sanitari erogati e le modalità per accedervi.

«La pubblicazione di questa edizione della Carta – spiega la direttrice generale Maria Letizia Casani – è un’occasione per rafforzare condivisione e dialogo con cittadini, istituzioni, mondo dell’associazionismo e volontariato. Migliorare il rapporto tra cittadini e strutture sanitarie significa garantire servizi adeguati ai bisogni e, allo stesso tempo, porre al centro la persona, con attenzione all’umanizzazione delle cure. La Carta è anche un impegno concreto dell’Azienda a tutelare i diritti di chi si affida al nostro sistema sanitario».

I cittadini possono consultare la Carta dei Servizi 2025 nella sezione dedicata del sito internet aziendale.

