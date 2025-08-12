Ad Eliopoli Summer Ferragosto a colpi di rock

Written by Antonio Tognoli• 11:51 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Venerdi 15 agosto alle ore 22 potrete assistere a uno dei concerti rock piu cult della costa con gli 80’s Sunset Strip che suoneranno le migliori band hard rock internazionali.

Quest’anno i turisti e i cittadini della costa tra Pisa e Livorno potranno dedicarsi per l’intera giornata al mare e la sera rimanere a Eliopoli per assistere ad un concerto speciale grazie all’esibizione degli 80’s Sunset Strip, una Band Tributo agli anni 80 dell’hard rock con hits single indimenticabili, un viaggio musicale in un periodo che ha visto nascere le band che hanno segnato uno stile di vita e la storia di un genere musicale come Bon Jovi, Guns n’ Roses, Aerosmith, Motley Crue . La band vanta centinaia di concerti tra Italia ed Europa i suoi membri hanno suonato e collaborato con numerosi artisti internazionali tra cui Tracii Guns fondatore dei Guns n’ Roses ed L.a. Guns, ultimamente si è esibito insieme a loro Todd Kerns bassista della band di Slash storico chitarrista dei Guns n’ Roses

Membri della band : Marco Biuller – voce / Alex Sabadini – chitarra / Manu Spillo Bottai – chitarra / Alessandro Cola – basso / Antonio Inserillo – batteria

Calambrone, grazie alle sue numerose strutture alberghiere di vario genere e ai campeggi è una meta con tante presenze di turisti internazionali – soprattutto europei – e questo Ferragosto possono trovare un evento assolutamente adatto ai loro gusti.

Particolarità della serata. Alla chitarra suonerà Alex Sabadini che è anche il direttore artistico di Eliopoli summer per cui evento in casa in tutti i sensi.

Accesso libero e gratuito

