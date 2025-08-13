Montopoli, nuovo piano commercio: più fiere, mercati rinnovati e Ccn estesi

Written by admin• 1:45 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Montopoli, approvato il nuovo piano del commercio: più spazio a mercati e Ccn

Il Consiglio comunale di Montopoli ha approvato il nuovo piano del commercio, aggiornando regole e indicazioni per mercati e Centri Commerciali Naturali. «Si tratta di uno strumento concreto per un settore importante – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Andrea Marino –. Le modifiche erano necessarie per adeguarci ai cambiamenti del commercio e alle nuove abitudini dei consumatori. Tra gli obiettivi, rilanciare mercati e commercio ambulante con nuove fiere cittadine per attrarre visitatori».

Il piano, frutto di incontri e sopralluoghi con ambulanti e associazioni di categoria, prevede riorganizzazione degli spazi, orari di uscita più flessibili e recupero di aree per parcheggi, come a San Romano. Un bando per le migliorie sarà pronto a settembre.

Novità anche all’articolo 15: oltre ai posti riservati per legge, spazio a imprenditori under 35 e imprenditrici donne. Per i Ccn, i nuovi confini includono tutte le frazioni, permettendo la partecipazione di più operatori. Chiarita inoltre la definizione di “contiguità di suolo pubblico” per evitare interpretazioni ambigue e rispondere alle esigenze di spazi, soprattutto nei centri storici.

