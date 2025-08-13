Cisanello, lavori per il nuovo Parco Europa: un milione di euro per due ettari di verde

Written by admin• 2:00 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono partiti a luglio i lavori di ampliamento del Parco Europa a Cisanello, finanziati con circa un milione di euro attraverso i fondi regionali Toscana FESR 2021-2027 per le infrastrutture verdi e la mitigazione del rischio idraulico. Il secondo lotto estenderà l’area pubblica da via di Cisanello a via Bargagna, riqualificando due ettari oggi inutilizzati, con conclusione prevista entro un anno.

Il progetto prevede un’area umida con passerelle panoramiche e punti di osservazione, 112 nuovi alberi, 375 cespugli e oltre 10.000 erbacee. Saranno realizzati sistemi di drenaggio sostenibile, rain garden e aiuole alberate per favorire l’infiltrazione delle acque piovane. Previsti anche un nuovo marciapiede permeabile su via Bargagna, la riqualificazione del parcheggio di via Cisanello e una staccionata in legno lungo il perimetro.

“Con questo intervento – spiega il sindaco Michele Conti – completiamo un grande polmone verde per Cisanello, rinunciando a nuove costruzioni e restituendo spazi naturali a un quartiere che per anni ha sofferto carenze di aree pubbliche“.

