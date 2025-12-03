Montescudaio in Festa: anteprima del Natale 2025

Written by admin• 10:39 am• Montescudaio, Attualità, Eventi/Spettacolo

MONTESCUDAIO- Domenica 7 dicembre 2025 Montescudaio si prepara a vivere la magia delle festività con “Aspettando il Natale… a Montescudaio”, una giornata interamente dedicata all’atmosfera natalizia, tra mercatini, animazione e attività per tutte le età. Dalle 11 alle 18, le vie del borgo saranno animate da banchetti, negozi aperti, installazioni luminose, musica, presepi e stand gastronomici che offriranno polenta, prodotti tipici, caldarroste e numerose altre specialità, accompagnate dalle selezioni musicali di Lillo DJ in piazzetta.

Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, in via della Madonna verrà inaugurato il Villaggio di Babbo Natale, animato dagli elfi di Matteo Animazione e con Babbo Natale pronto a raccogliere le letterine e a consegnare piccoli doni ai bambini. L’atmosfera sarà ulteriormente impreziosita dalle esibizioni degli allievi di Athenaeum Musicale, diretti da Alice Sentieri, che porteranno nel centro storico le più celebri melodie natalizie.

Alle ore 15.30, presso la Sala del Poggiarello, è prevista l’apertura ufficiale della Casa di Babbo Natale, un allestimento pensato come spazio di accoglienza, gioco e stupore per i più piccoli e per le loro famiglie.

L’iniziativa si inserisce nel calendario congiunto “Natale in Collina 2025”, che unisce Montescudaio, Casale Marittimo e Guardistallo in una serie di eventi coordinati per condividere l’attesa delle feste nelle colline pisane.

