Concerto “Gospel Time” al Teatro Verdi di Casciana Terme

PISA – Musica Gospel per la XIII stagione del Teatro Verdi Giuseppe fu Carlo, oste a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11.Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.00 Revelation Gospel Choir presenta ‘Gospel Time’.

Con il Revelation Gospel Choir diretto da Lorenza Catricalà e con Nadyne Rush (special guest), Nicola Tontoli (piano), Lorenzo Gherarducci (chitarra), Daniele Buffoni (batteria), Sabatino Amoriello (basso). Un concerto che celebra la condivisione, l’energia collettiva e la gioia del gospel, in un intreccio di sonorità che unisce tradizione e contemporaneità.

La stagione va dal 22 novembre 2025 al 17 gennaio 2026, tra appuntamenti di teatro per grandi e piccini, musica gospel e sinfonica. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme – Lari. Per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle con cui è nata la stagione che da anni viaggia nel segno della continuità. Con profondi e stabili legami con il territorio.

Il concerto – Il Revelation Gospel Choir nasce nel 2023 e prende forma grazie alla direzione artistica di Lorenza Catricalà, cantante e direttrice attiva nel panorama jazz, soul e R&B. Il coro si distingue per l’energia travolgente e per l’eclettismo del suo repertorio: dal gospel tradizionale al contemporaneo, passando per spiritual e reinterpretazioni pop e soul arricchite da arrangiamenti corali intensi e coinvolgenti. Nel 2025 è stato ospite del prestigioso Porretta Soul Festival, dove ha riscosso grande apprezzamento per la qualità vocale e la forza espressiva. In quest’occasione canterà con il coro Nadyne Rush, cantante dalle origini italo-haitiane che si è formata nell’ambiente soul-jazz come lead vocal della big band White Orcs.

Ha collaborando con Tony Momrelle, Mario Biondi, Gegè Telesforo, Neri per Caso e Fabrizio Bosso, esibendosi in importanti rassegne come Umbria Jazz e Blue Note Milano.L’incontro tra Nadyne Rush e il Revelation Gospel Choir dà vita a un’esperienza musicale intensa e vibrante, dove la potenza del coro e la versatilità della voce solista si fondono in un dialogo autentico tra spiritualità e soul.

Biglietti: 14,00 € Intero 12,00 € Ridotto (per residenti del comune Casciana Terme Lari, under25, over65). Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Programma sintetico.

Stagione teatrale: il 23 novembre alle 18 Guascone Teatro presenta Amerikaos. Il 7 dicembre alle 18 Revelation Gospel Choir presenta “Gospel Time” con il Revelation Gospel Choir diretto da Lorenza Catricalà e con Nadyne Rush (special guest). L’11 dicembre alle 18 Catalyst e Lo Stanzone delle Apparizioni presentano “Piccole donne crescono?” di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino. Regia di Matteo Marsan. Il 31 dicembre alle 22.00 speciale San Silvestro a teatro. La macchina del suono presenta ‘Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti’ di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. Il 4 gennaio alle 17.00 Guascone Teatro presenta “La piccola scatola delle grandi cose”. Omaggio a Gianni Rodari di e con Andrea Kaemmerle, Adelaide Vitolo e Andrea Barsali (chitarra). Il 10 gennaio alle 21.00 La Filostoccola e Officine della Cultura presentano “Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan” di Santiago Sanguinetti, regia Simone Luglio, con Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna, Simone Luglio, Daniele Marmi. Il 17 gennaio alle 17.00 Pilar Ternera presenta “Il re dei pavoni” da fiabe italiane di Italo Calvino, regia di Francesco Cortoni con Silvia Lemmi, Marco Fiorentini e Francesco Cortoni.

Stagione sinfonica: il 22 novembre alle 18.00 ‘Amor, ch’a nullo amato amar perdona’ per la direzione di Francesco Ivan Ciampa. Il 24 gennaio alle 18.00 ‘Mozartiana Challenge 2026’. Direttore: Eric Lederhandler. Il 31 gennaio alle 18.00 ‘Mozartiana Challenge 2026 II’. Direttore: Andrea Barizza.

Ci saranno i Taglieri a merenda, taglieri speciali per far merenda o cenare in teatro nei giorni di spettacolo.

