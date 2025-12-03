A che serve la storia? Percorsi, Fonti e Luoghi della Memoria

Written by admin• 10:33 am• Pontedera, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Venerdì 5 dicembre, dalle ore 15 alle 18, la sala del Cineclub Agorà in via Valtriani ospiterà la plenaria conclusiva del corso di formazione in didattica della storia “A che serve la storia?”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera e ad ingresso libero, rappresenta una tappa del percorso avviato la scorsa primavera da un ampio movimento composto da numerose realtà attive nel mondo dell’educazione (MCE, Cidi, Biblioteca Franco Serantini, Arci, Fondazione Idana Pescioli, Flc Cgil, Cobas, Eunice, Casa della donna). L’obiettivo è riflettere sulle nuove indicazioni ministeriali per il primo ciclo d’istruzione.

Nel corso dei mesi sono stati organizzati incontri aperti alla cittadinanza e proposte formative rivolte ai docenti di ogni ordine e grado. In particolare, la Biblioteca Franco Serantini, il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) e il Cidi hanno promosso un percorso dedicato alla didattica della storia, articolato in laboratori specifici per insegnanti e in due momenti di restituzione e confronto aperti a chiunque desideri ascoltare, partecipare e contribuire con il proprio punto di vista.

Il progetto ha posto al centro il tema delle fonti, intese non solo come testimonianze documentarie, ma come strumenti essenziali per comprendere il passato e sviluppare una consapevolezza storica critica. È stata inoltre approfondita la dimensione territoriale delle fonti, con particolare attenzione ai luoghi in cui esse possono essere rintracciate. Musei e contesti urbani sono stati esplorati come veri e propri ambienti didattici e laboratori di ricerca: la collezione egittologica dell’Università di Pisa, il Museo di San Matteo e la Fondazione Piaggio di Pontedera hanno ospitato i gruppi, guidandoli nell’osservazione e nell’analisi dei materiali conservati.

Attraverso attività pratiche, esempi operativi e proposte di itinerari educativi, il corso ha offerto strumenti e metodologie per la contestualizzazione delle fonti e per il loro utilizzo come elementi attivi del processo di apprendimento. L’incontro conclusivo costituisce l’occasione per condividere gli esiti delle esperienze maturate e per riflettere collettivamente sui risultati del percorso formativo.

Last modified: Dicembre 3, 2025