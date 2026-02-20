Interruzione idrica programmata nel comune di Casciana Terme Lari – 25 febbraio

CASCIANA TERME LARI- Acque informa che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, mercoledì 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 14.30, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti località:
- Lari capoluogo
- Usigliano
- Aiale
- Campanile
- Colle
e nelle vie:
- via dei Ciliegi
- via Poggiarelli
- via del Masso
- via della Scuola
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.
Servizio sostitutivo
Per limitare i disagi, sarà attivato un rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotti e distribuzione di sacchi di acqua potabile:
- Lari: piazza XX Settembre e piazza Matteotti
- Usigliano: piazza Bacci
Eventuale rinvio
In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a giovedì 26 febbraio, con le stesse modalità.
Acque si scusa per i disagi e ricorda che, per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
