Interruzione idrica programmata nel comune di Casciana Terme Lari – 25 febbraio

CASCIANA TERME LARI- Acque informa che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, mercoledì 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 14.30, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti località:

  • Lari capoluogo
  • Usigliano
  • Aiale
  • Campanile
  • Colle

e nelle vie:

  • via dei Ciliegi
  • via Poggiarelli
  • via del Masso
  • via della Scuola

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Servizio sostitutivo

Per limitare i disagi, sarà attivato un rifornimento idrico sostitutivo tramite autobotti e distribuzione di sacchi di acqua potabile:

  • Lari: piazza XX Settembre e piazza Matteotti
  • Usigliano: piazza Bacci

Eventuale rinvio

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a giovedì 26 febbraio, con le stesse modalità.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che, per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 20, 2026
