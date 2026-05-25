Monte Pisano tra rocce, minerali e fossili: alle Mura di Pisa la presentazione del nuovo volume

Written by Redazione• 11:06 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Monte Pisano, le sue rocce e la sua storia geologica diventano protagonisti sabato 30 maggio alle ore 17 al Bastione del Parlascio, punto di accesso al camminamento in quota delle Mura di Pisa, con la presentazione del libro “I tesori del Monte Pisano III – Le rocce, i minerali e i fossili” delle autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia.

Il volume completa la trilogia dedicata alle ricchezze naturalistiche del Monte Pisano e accompagna lettori e visitatori alla scoperta della geodiversità del territorio attraverso 144 pagine ricche di fotografie, disegni e mappe. La pubblicazione mantiene un approccio divulgativo e giocoso, senza rinunciare al rigore scientifico.

A presentare il libro sarà Silvia Sorbi, naturalista del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, che al termine dell’incontro guiderà i partecipanti in una visita all’interno del Bastione del Parlascio per osservare da vicino le rocce del Monte Pisano utilizzate nella costruzione delle Mura di Pisa.

L’ingresso è libero. Al termine dell’evento sarà inoltre possibile percorrere il camminamento sulle Mura fino a piazza dei Miracoli usufruendo di un biglietto ridotto.

Last modified: Maggio 25, 2026