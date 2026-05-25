Al Teatro Nuovo di Pisa in scena “Nerium Park”, thriller emotivo sulle fragilità della coppia

Written by Redazione• 9:53 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si chiude sabato 30 maggio alle ore 21 la stagione del Teatro Nuovo di Pisa con “Nerium Park”, intenso testo del drammaturgo catalano Josep Maria Mirò che porta sul palco un thriller psicologico capace di indagare le fragilità dell’intimità contemporanea.

Lo spettacolo racconta la storia di Margherita ed Edoardo, una giovane coppia che decide di acquistare casa nel nuovo complesso residenziale Nerium Park per costruire il proprio futuro. Ma quella che sembra la realizzazione di un sogno si trasforma progressivamente in una situazione inquietante: il quartiere è silenzioso, le abitazioni restano vuote e i vicini non arrivano mai.

Tra isolamento, difficoltà economiche e aspettative disattese, la relazione tra i due protagonisti inizia lentamente a incrinarsi. La casa, simbolo di sicurezza e stabilità, diventa così uno spazio ambiguo e ostile, riflesso delle paure e delle tensioni più profonde della coppia.

Nel corso dello spettacolo il pubblico accompagna i protagonisti in un viaggio emotivo fatto di desideri, frustrazioni e precarietà, in una suspense psicologica che parla direttamente al presente.

“Nerium Park” è una coproduzione di Teatro Impluvium e Collettivo Noccioline, con la regia di Michelangelo Altavilla, assistente alla regia Chiara Palomba e in scena Iacopo Bertoni e Marta Parri.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa, in piazza della Stazione 16.

I biglietti hanno un costo di 18 euro (intero), 15 euro (convenzionati), 13 euro per personale scolastico e dipendenti Unipi e 10 euro per studenti e universitari. Sono acquistabili online su Ciaotickets oppure presso la biglietteria del teatro.

Per informazioni:

telefono: +39 392 3233535

Teatro Nuovo Pisa

email: teatronuovopisa@gmail.com

Last modified: Maggio 25, 2026