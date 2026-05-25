Alla Gipsoteca dell’Università di Pisa la presentazione del libro “Quattro teste dal Museo di Corneto”

Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Mercoledì 27 maggio alle ore 17 la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa ospiterà la presentazione del volume “Quattro teste dal Museo di Corneto. Un giallo antiquario” di Chiara Tarantino, pubblicato da Pacini Editore nella Biblioteca del Bollettino Storico Pisano e primo titolo della nuova sezione Antiquaria della Collana Arte.

L’incontro vedrà la partecipazione di Gabriella Garzella, presidente della Società Storica Pisana, Anna Anguissola, direttrice della Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium, e Sonia Maffei, direttrice del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. Interverranno inoltre Antonella Gioli, docente di Storia del collezionismo e del museo all’Università di Pisa, e lo storico dell’arte Stefano Renzoni. Sarà presente l’autrice.

L’iniziativa è organizzata da Pacini Editore e dalla Società Storica Pisana in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium e con il supporto del Sistema Museale di Ateneo. La presentazione rientra nel programma di “Amico Museo 2026”.

Il libro ricostruisce la vicenda di quattro sculture romane rinvenute a Tarquinia nell’Ottocento e successivamente scomparse tra Roma e gli Stati Uniti, intrecciando storie di mercanti, collezionisti, musei, funzionari statali e case d’asta. Un racconto che si sviluppa come un vero “giallo antiquario” e che offre uno spaccato dell’Italia postunitaria alle prese con il commercio di reperti archeologici, gli scavi privati e il difficile equilibrio tra tutela del patrimonio e interessi economici.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI

Last modified: Maggio 25, 2026