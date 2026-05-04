Monte Faeta, Trapani (Pd): “Incendio domato, grazie a tutte le forze impegnate. Ora Governo intervenga su messa in sicurezza e ricostruzione”

Written by Redazione• 4:09 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere regionale, Matteo Trapani (PD).

“L’incendio sul Monte Faeta, tra Lucca e Pisa, così come quello nell’area di Massarosa, è stato domato grazie al lavoro straordinario di tutte le forze impegnate in questi giorni. Sul campo hanno operato squadre del volontariato AIB, operai forestali, tecnici, enti locali e Regione Toscana, con il supporto dei mezzi aerei: a tutte e tutti loro va un sincero ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la tempestività dimostrati.”.

“Il rogo ha interessato un’area molto vasta, con un perimetro di circa 20 chilometri e oltre 700 ettari coinvolti. Alle centinaia di persone evacuate, alle comunità e alle amministrazioni locali va tutta la nostra vicinanza e solidarietà.”.

“Adesso si apre una fase altrettanto delicata: quella della messa in sicurezza, della bonifica e della ricostruzione ambientale. È il tempo della cura del territorio e della prevenzione, per ridurre i rischi e tutelare un patrimonio ambientale così importante. Saremo al fianco del Comune di San Giuliano Terme nella richiesta di interventi tempestivi per la messa in sicurezza e la ricostruzione. La Regione si è mossa subito riconoscendo prontamente lo stato di emergenza regionale. In questa direzione è necessario un impegno concreto da parte del Governo, sia sul fronte dei ristori sia su quello degli investimenti per la prevenzione e la protezione civile, valutando anche la richiesta di utilizzo del fondo di solidarietà UE. Su questo presenteremo un atto in Consiglio regionale“.

È quanto dichiara Matteo Trapani, consigliere regionale Pd, in merito all’incendio sul Monte Faeta e alle richieste di intervento avanzate dal Comune di San Giuliano Terme.

“Questa vicenda dimostra anche l’importanza degli investimenti già realizzati sul territorio: la vasca antincendio costruita nei mesi scorsi ha contribuito in modo significativo alle operazioni di spegnimento, rendendo più efficaci e rapidi gli interventi dei mezzi aerei – continua Trapani – Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e il rafforzamento delle infrastrutture di protezione civile possano fare la differenza. Per questo è fondamentale proseguire su questa strada, a partire proprio dagli investimenti per la protezione civile e la tutela del territorio, rafforzando le risorse e sostenendo i territori più esposti, con un impegno condiviso tra Regione, enti locali e Governo“.

Last modified: Maggio 4, 2026