Lavori sulla linea Genova-Pisa-Roma: modifiche alla circolazione fino al 9 luglio

Written by Redazione• 4:13 pm• Pisa, Attualità

PISA – Da lunedì’ 4 maggio, fino al 9 luglio sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Pisa-Roma per interventi di manutenzione tra Gavorrano e Campiglia Marittima.

Durante i lavori, alcuni treni Frecciabianca e Frecciarossa sulla tratta Genova-Roma (via Civitavecchia) subiranno variazioni di orario, con ritardi fino a 20 minuti nel tratto tra Campiglia e Roma Termini. Anche i treni Intercity saranno interessati da modifiche, con possibili anticipi fino a 20 minuti.

Disagi anche per i treni regionali di Trenitalia in partenza da Pisa verso Roma, che registreranno un aumento dei tempi di percorrenza di circa 8 minuti.

I viaggiatori sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti prima della partenza, consultando i canali ufficiali di Trenitalia, la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’app, contattando il numero verde gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

Last modified: Maggio 4, 2026