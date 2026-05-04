Alla Domus Mazziniana il seminario “Parole repubblicane in azione”: un viaggio nella storia della Repubblica

Written by Redazione• 4:04 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 16, alla Domus Mazziniana, è in programma il seminario “Parole repubblicane in azione (1796-1992)”, organizzato a partire dal volume “Lessico per la Repubblica. Dal Risorgimento all’Unione Europea”, diretto da Maurizio Ridolfi (il Mulino, 2025).

Il volume si propone come uno strumento aggiornato di “pedagogia civile”, capace di ripercorrere in chiave cronologica i valori, le tradizioni e i linguaggi che hanno costruito l’idea di Repubblica nella storia italiana. Dall’ideale mazziniano ottocentesco fino alla nascita della Repubblica nel 1946 e al percorso di integrazione europea, il testo analizza istituzioni, forme di partecipazione e pratiche educative che ne definiscono il significato culturale e morale. Le numerose voci che compongono l’opera offrono una lettura articolata delle rappresentazioni e delle percezioni della Repubblica, intrecciando ricerca storica e public history.

All’incontro parteciperà il direttore dell’opera Maurizio Ridolfi, insieme ai curatori della prima parte del volume Pietro Finelli (Domus Mazziniana), Gian Luca Fruci e Marco Manfredi (Università di Pisa), oltre ad autori e autrici delle 180 voci del Lessico. A coordinare gli interventi sarà Carlotta Ferrara degli Uberti (Università di Pisa), con la partecipazione di studiosi provenienti da diversi atenei e istituti, tra cui Elisa Baccini, Carmelo Calabrò, Olivier Christin, Gabriele Pedullà e Francesca Gori.

L’iniziativa è promossa dalla Domus Mazziniana in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, il Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa e i Dipartimenti di Civiltà e Forme del Sapere e di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Il seminario rientra nel progetto nazionale di ricerca “Lessico per la Repubblica. Dall’autogoverno comunale all’Europa Unita”, coordinato da Ridolfi e finanziato dalla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale.

L’ingresso è libero. L’evento sarà trasmesso anche in diretta sui canali social Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

Last modified: Maggio 4, 2026