Modifiche al servizio bus a Pisa sabato 10 maggio per i festeggiamenti del Pisa Sporting Club

PISA- Autolinee Toscane comunica che sabato 10 maggio 2025, in occasione dei festeggiamenti per la promozione in Serie A del Pisa Sporting Club, alcune strade nel centro cittadino di Pisa saranno interdette al traffico veicolare, in particolare:

Lungarno Pacinotti

Lungarno Mediceo

Lungarno Galilei

Lungarno Gambacorti

Via Rindi

A causa delle limitazioni alla circolazione, le linee urbane interessate (1+, 2, 3+, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 25, 26) subiranno modifiche temporanee al percorso.

Per i dettagli sulle deviazioni, è possibile consultare l’avviso ufficiale sul sito di Autolinee Toscane:

Avviso deviazioni Pisa 10/5 – Festeggiamenti Pisa Calcio

Last modified: Maggio 9, 2025