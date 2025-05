Rilancio dei mercati di quartiere. Illustrato dalla Consigliere di FDI Rachele Compare in Terza Commissione il percorso per San Martino e Pisanova

Written by admin• 1:07 pm• Pisa, Politica

PISA – “Ho avuto l’opportunità di intervenire su un tema di forte impatto per il tessuto economico e sociale della nostra città: il rilancio dei mercati di quartiere di San Martino e Pisanova“. Così ha aperto i lavori Rachele Compare in Terza Commissione Permanente la consigliere comunale di Fratelli D’Italia, già Presidente della II Commissione Consiliare Permanente, illustrando il percorso intrapreso dall’Assessore Pesciatini, con l’amministrazione comunale insieme alle associazioni di categoria per salvaguardare e rilanciare due mercati del territorio.

Focus sul mercato di Pisanova, attualmente collocato in Via Frascani (Largo Bellonzi), era nato negli anni ’90, originariamente sito in Via Pardi, per servire un quartiere in espansione, rappresentando un’opportunità per migliorare l’accesso ai beni di prima necessità e contribuire a creare una nuova centralità nella zona.

Spostato nel 2021 in epoca COVID per motivi legati al distanziamento sociale attuato allora, il mercato ha però risentito fortemente della nuova collocazione, risultando meno visibile. A tal proposito, le Associazioni di categoria hanno espresso sostegno alla proposta di ricollocarlo in Via Bargagna, considerata area più centrale, servita e favorevole anche in termini di vivacità sociale, sicurezza e accessibilità.

“Lo proposta di spostamento in Via Bargagna – dice Compare, come ci ha ricordato l’assessore Pesciatini – è frutto di un percorso concertato con gli operatori, volto a restituire al mercato il suo ruolo di presidio economico e sociale. La nuova planimetria, che prevede 13 banchi totali, compresi stalli per persone con disabilità, è stata approvata dopo mesi di sopralluoghi e confronto”.

Nel corso della discussione, non è mancato il confronto politico: alcuni esponenti di minoranza non hanno accettato la discussione sul mercato di San Martino, a fronte di una richiesta di sopralluogo, del quale non si comprende come mai l’interesse della minoranza ricada solo su uno dei due mercati e non per entrambi. Compare ha però ribadito come entrambi siano al centro del lavoro dell’Amministrazione condiviso con gli operatori: “Ho fatto del commercio una priorità fin dal 2016, e la democrazia si pratica con i fatti, come l’amministrazione sta facendo e non riducendolo alle etichette di chi promuove gli argomenti”.

La seduta ha sottolineato la necessità di proseguire celermente nel percorso di rilancio, al fine di rafforzare il ruolo dei mercati come luoghi di prossimità, socialità e presidio urbano. I ringraziamenti finali all’assessore Pesciatini, agli uffici comunali, alle associazioni e alla presidente Mancini per il lavoro della Commissione.

