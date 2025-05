La presentazione della 38esima giornata del campionato di serie BKT

Written by admin• 8:16 am• Pisa SC

PISA – Con il torneo cadetto giunto in dirittura d’arrivo, ecco che il programma della 38esima giornata – che è divenuta la penultima per lo slittamento a martedì 13 maggio del 33esimo turno – prevede che i 10 incontri si disputino contemporaneamente alle ore 20:30, tra cui spiccano le sfide Spezia-Cremonese per l’assegnazione del terzo e quarto posto ed, in ottica salvezza, un “drammatico” Sampdoria-Salernitana a Marassi.

di Giovanni Manenti

Con le due Promozioni dirette già assegnate a Sassuolo e Pisa, il confronto diretto del “Picco” fra Spezia e Cremonese vede i padroni di casa vantare cinque lunghezze (63 punti a 58) di margine sui grigiorossi, ragion per cui basta loro un pari per garantirsi il terzo posto, nonché la miglior posizione nella griglia Playoff, mentre gli ospiti – che devono fare a meno di Ceccherini squalificato, al pari di Elia per Mister D’Angelo – devono guardarsi le spalle dal possibile aggancio da parte della Juve Stabia, peraltro staccata di 4 punti e su cui sono altresì in vantaggio negli scontri diretti, con i precedenti in terra ligure che parlano a favore dei bianconeri, che vantano 13 vittorie rispetto a 6 pareggi e 7 affermazioni dei lombardi, ancorché quest ultimi si siano aggiudicata la sfida più recente (1-0 a gennaio 2024, rete di Coda), incontro a cui guarderà pertanto con interesse la Juve Stabia che al “Romeo Menti” incontra una Reggiana rilanciata in Classifica dalle tre vittorie consecutive ottenute e che non può, peraltro, permettersi battute d’arresto se vuole evitare lo spettro dei Playout, dovendo Mister Dionigi rinunciare a Sersanti appiedato dal Giudice Sportivo, con i precedenti in terra campana relativi esclusivamente a due incontri di Playoff di Serie C risalenti a maggio 2017 e 2018 ed entrambi conclusi sul punteggio di 0-0.

Festa, viceversa, al “Mapei Stadium” ed alla “Cetilar Arena” per celebrare le rispettive Promozioni, con il Sassuolo ad ospitare un Catanzaro che, con soli 3 punti ottenuti negli ultimi sei turni, sta mettendo a rischio l’accesso ai Playoff, vantando una sola lunghezza di vantaggio sul Palermo e due sulla coppia formata da Bari e Cesena, con in più il tecnico Caserta a dover rinunciare a Pompetti squalificato, mentre in casa neroverde, visto che l’incontro rappresenta un inedito fra le due squadre, si punta a far consolidare la posizione di leader fra i Cannonieri da parte di Laurienté, che vanta due reti di margine (18 a 16) proprio nei confronti del Capitano giallorosso Pietro Iemmello, così come il Pisa potrà festeggiare contro il SudTirol un “Sogno diventato Realtà” davanti al proprio appassionato pubblico, con Mister Inzaghi a “godersi” la partita in tribuna in quanto squalificato e, di contro, il tecnico altoatesino Castori a dover rinunciare a ben quattro suoi elementi (El Kaouakibi, Kofler, Molina e Rover) squalificati, in un confronto che, peraltro, ha visto gli ospiti uscire indenni (1-0 ad inizio febbraio 2023 e 2-2 lo scorso 5 maggio) nei due unici precedenti in terra toscana.

In ottica Playoff, gara quanto mai delicata al “Renzo Barbera” dove il Palermo, reduce da due sconfitte consecutive che ne stanno mettendo a rischio la relativa qualificazione, ospita un Frosinone che, dopo aver inanellato una serie di 10 gare da imbattuto, ha raccolto solo un punto nelle ultime due giornate che l’hanno riportato ai margini della Zona Playout, con la tradizione a favorire i rosanero, visto che nei quattro precedenti in Sicilia se ne sono aggiudicati tre, con gli ospiti a dividere la posta solo a metà febbraio 2023 (1-1, reti di Verre e Boloca), mentre altrettanto insidiosa è la trasferta del Bari a Cittadella, con Mister Longo (anch’egli squalificato) a dover affrontare un match di vitale importanza con la formazione falcidiata dalle squalifiche di Radunovic, Benali e Maita, mentre per i veneti non vi sono alternative alla vittoria se vogliono alimentare la fiammella di speranza onde evitare la retrocessione diretta, ancorché al “Tombolato” abbiano ottenuto due sole successi in stagione, ed anche i 10 precedenti non depongono a loro favore, con sole due affermazioni (l’ultima risalente al 2-0 di fine febbraio 2017) a fronte di 5 pareggi e 3 vittorie ospiti.

Dell’esito delle gare di Catanzaro, Palermo e Bari cercherà di approfittare il Cesena – attualmente ottavo a pari punti con i biancorossi pugliesi, ma nono in virtù dello scontro diretto – recandosi a far visita al già retrocesso Cosenza che deve altresì fare a meno dello squalificato Florenzi, pur se i bianconeri romagnoli non abbiano mai conquistato l’intera posta (3 pareggi e 5 sconfitte) nelle otto visite al “Gigi Marulla”, ancorché l’ultimo precedente fra le due formazioni risalga a 25 anni fa (1-0 per i silani ad inizio gennaio 2000, rete di Carmelo Imbriani), mentre alla ricerca di punti salvezza sono Modena e Brescia che si affrontano al “Braglia” con due squalificati (Oliva e Santoro) per Mister Mandelli e Dickmann nelle file delle “Rondinelle”, per un confronto che ha precedenti “storici” essendosi le due formazioni affrontate in terra emiliana in ben 58 occasioni, con un bilancio di 24 vittorie per i padroni di casa a fronte di 17 pareggi ed altrettante vittorie ospiti, l’ultima delle quali risalente a metà gennaio 2024 (2-1 a firma Zaro e Galassi), mentre i “Canarini” non conquistano l’intera posta davanti ai propri tifosi dal febbraio 2016, 1-0 rete di Luppi.

Per concludere, due ultime sfide in chiave salvezza, quelle che al “Dino Martelli” oppongono Mantova e Carrarese, con gli ospiti alla ricerca del punto che garantirebbe loro una salvezza in cui ben pochi avrebbero creduto ad inizio stagione, mentre per i padroni di casa la vittoria consentirebbe loro di portarsi a quota 43 punti e guardare con rinnovato ottimismo all’ultimo impegno di martedì con il Catanzaro ancora fra le mura amiche, confortati altresì fai precedenti che, nei 7 confronti in terra lombarda, ha visto i virgiliani imporsi in quattro occasioni (l’ultima risalente a metà marzo 1994 in Serie C1, 2-1 in rimonta siglato da Marsan e Clementi) a fronte di 3 pari e nessuna vittoria apuana, nel mentre sarà quanto mai incandescente l’ambiente del “Luigi Ferraris” cde oppone Sampdoria e Salernitana, vale a dire due possibili pretendenti alla Promozione nelle previsioni di inizio stagione e che, viceversa, si ritrovano a 180′ dalla conclusione del Torneo a giocarsi la salvezza, con i blucerchiati – staccati di due punti (37 a 39) dai campani – a non avere altro obiettivo che la vittoria se non vogliono retrocedere in Serie C per la prima volta nella loro Storia, con i precedenti a “Marassi” di questo inizio di nuovo Millennio a parlare di tre affermazioni dei padroni di casa (ultima risalente a metà aprile 2003, 1-0 rete di Volpi), un pari e due successi dei granata, ultima delle quali datata metà aprile 2022, 2-1 con Fazio ed Ederson a segno.

Programma 38esima giornata Serie B 2024-’25:

Venerdì 9 maggio 2025, ore 20:30

Cittadella – Bari

Cosenza – Cesena

Juve Stabia – Reggiana

Mantova – Carrarese

Modena – Brescia

Palermo – Frosinone

Pisa – SudTirol

Sampdoria -Salernitana

Sassuolo – Catanzaro

Spezia – Cremonese

