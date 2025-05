Missione a Bruxelles: la soddisfazione dei piccoli Comuni supportati nell’accesso alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea

Written by admin• 7:35 pm• Attualità, Politica, San Giuliano Terme



Il Presidente di AICCRE Toscana, Antonio Mazzeo: “La finalità della missione è chiara e semplice avvicinare l’Unione europea ai nostri territori”

SAN GIULIANO TERME – Si è conclusa con grande soddisfazione da parte dei 21 Comuni la tre giorni al Comitato delle Regioni a Bruxelles, definita a più riprese dai partecipanti un’esperienza di consapevolezza e visione per il futuro dell’Europa dei territori. Di fatto la missione di AICCRE Toscana l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, ha accompagnerà a Bruxelles 21 Comuni toscani che, attraverso gli uffici della Regione Toscana a Bruxelles e quelli del Parlamento Europeo, ha permesso alla delegazione di conoscere i gangli dell’accesso ai principali fondi che l’Unione Europea mette a disposizione degli enti locali e che questi possono essere facilitati e guidati ad intercettare proprio grazie al lavoro di AICCRE. “La finalità della missione è chiara e semplice – ha spiegato Antonio Mazzeo, Presidente AICCRE Toscana –: avvicinare l’Unione europea ai nostri territori”, con due obiettivi fondamentali: “da un lato portare a Bruxelles le istanze che arrivano da chi ogni giorno è sulla frontiera dei problemi e dei bisogni dei cittadini; dall’altro, ascoltare e capire come intercettare risorse per i nostri Comuni”. I Comuni presenti “hanno dimensioni molto diverse, da realtà come San Giuliano Terme a piccoli centri come Palaia. E sappiamo bene quanto per i Comuni più piccoli sia difficile anche solo avere funzionari capaci di scrivere un bando. Essere qui, entrare in contatto diretto con chi prende le decisioni a livello europeo, è uno strumento utile e concreto”.



Da parte sua Matteo Cecchelli, Sindaco di San Giuliano Terme ha sottolineato “Il valore di una missione che abbatte le distanze tra l’Unione Europea e i piccoli Comuni, favorendo l’accesso a risorse che possono garantire maggiore occupazione e sviluppo”. Marica Guerrini, Sindaca di Palaia (PI) ha ringraziato AICCRE e il Presidente Mazzeo per l’opportunità perché “I cittadini dei piccoli Comuni non sono cittadini di Serie B e questo progetto punta esattamente a garantire a tutti i territori le medesime opportunità di accesso alle risorse”. Giacomo Santi, Sindaco di Volterra, ha affermato: “Torneremo nei nostri territori con uno sguardo più ampio e una visione più profonda del nostro ruolo. Con la consapevolezza che l’Europa non è un’entità distante, ma una realtà viva, partecipata e radicata nella quotidianità dei cittadini”. Fabio Tedeschi, Sindaco di Lajatico, ha

ricordato “Quanto conti un progetto come questo per favorire anche i piccoli territori nell’accesso alle risorse che sono messe a disposizione dall’Unione Europea”. Emanuele Caporaso, Sindaco di Lastra a Signa (FI), ha concluso: “Aiccre Toscana ci ha dato la possibilità di avvicinarci ancor di più alle dinamiche ed ai meccanismi che governano l’Europa. Un grazie al presidente Mazzeo ed a tutto lo staff di Regione Toscana negli uffici di Bruxelles ed ai tanti amministratori che credo ne escano accresciuti da questa esperienza”.

