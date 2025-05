Allerta meteo per venti forti in Toscana: codice giallo fino a venerdì 16 maggio

Written by admin• 7:16 pm• Attualità, Pisa

PISA- Una perturbazione in rapido transito da nord-est attraverserà la Toscana nella notte, portando venti forti e piogge sparse. La Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per venti intensi che interesserà l’intero territorio regionale, ad eccezione di Versilia e Lunigiana, dalle 00:00 di giovedì 15 maggio fino alle 13:00 di venerdì 16 maggio.

Si prevedono raffiche di vento fino a 50-60 km/h in pianura e fino a 60-80 km/h in collina. Si consiglia alla popolazione di prestare attenzione a eventuali situazioni di rischio, come la caduta di rami o oggetti.

Per maggiori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in caso di emergenza, è possibile consultare la sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana al seguente link: http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Maggio 15, 2025