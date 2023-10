Minacce di morte per Niko Pasculli: la solidarietà di Fratelli d’Italia

Scritto da admin• 9:49 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Niko Pasculli, presidente del Coordinamento dei Comitati Cittadini e presidente del Comitato Porta Fiorentina, ha ricevuto nelle scorse ore minacce di morte ricevute. Pronta e decisa la solidarietà di Alessandra Orlanza presidente di Sguardo di Vicinato.

“Voglio portare la mia personale solidarietà e di tutto il gruppo consiliare di Fratelli D’Italia al caro amico Niko Pasculli, presidente del Coordinamento dei Comitati Cittadini e presidente del Comitato Porta Fiorentina, per le minacce di morte ricevute; un atto meschino e vile che si commenta da solo e che non ha motivo di essere in una comunità dove si propaganda “Democrazia” ed invece riflette intolleranza quando si ha un pensiero politico differente. Non ne comprendo proprio il motivo, perchè Niko si è sempre battuto per la difesa della legalità e la riqualificazione del quartiere di Porta Fiorentina oltre ad impegnarsi a 360°gradi per il bene della città.

“Esprimo a NiKo Pasculli tutta la mia solidarietà e vicinanza – afferma il vicesindaco Raffaele Latrofa – deve sentire che tutta la nostra comunità politica è accanto a lui, noi rifuggiamo da tutte le manifestazioni di violenza e da tutte le offese, perché il nostro modo di interpretare la politica è stato sempre quello di considerare la controparte come avversari e mai come nemici, per cui reputo intollerabili questi livelli di scontro e queste minacce, e penso che siamo tutti chiamati ad avere un senso di responsabilità quando facciamo anche delle esternazioni pubbliche che poi magari possono dare luogo da parte di squilibrati e violenti, ad episodi di questo tipo che sono da condannare da parte di tutti”.

“Una riflessione arriva anche da Rachele Compare: “tale solidarietà all’amico Niko, che ho conosciuto qualche anno fa attraverso il progetto di Sguardo di Vicinato al quale ho aderito grazie ad Alessandra Orlanza. Un ragazzo sempre disponibile, dal cuore d’oro con il quale abbiamo condiviso l’esperienza delle spese a domicilio durante la pandemia quando nessuno poteva uscire di casa; gli attacchi che ha subito in questo periodo sono ingiustificati e fonte di una ingiustificata cattiveria”,

