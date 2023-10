La Scuola di Danza Elsa Ghezzi festeggia 60 anni di attività

Scritto da admin• 9:42 pm• Pisa, Spettacolo, Tutti

Un cartellone di iniziative fino al giugno 2024 per celebrare lo storico traguardo

PISA – Festeggia i 60 anni di attività la Scuola di Danza Elsa Ghezzi, Centro internazionale di Danza e Cultura riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione che dal 1964 costituisce una realtà d’eccellenza e un punto di riferimento per lo studio della danza classica e moderna a Pisa e non solo.



Un anniversario che la scuola oggi diretta da Stefania Zucchelli celebra con un ricco cartellone di appuntamenti che prenderanno il via domenica 22 ottobre e proseguiranno fino a giugno 2024, con protagonisti nomi illustri di fama internazionale.

“Sono veramente orgogliosa di aver portato un’attività così importante a compiere 60 anni, di cui più della metà sotto la mia direzione” afferma entusiasta Stefania Zucchelli, direttrice della Scuola di Danza Elsa Ghezzi dal 1990. “Cerchiamo ogni giorno di trasmettere i valori della fondatrice Elsa Ghezzi, puntando sulla professionalità senza scendere a compromessi. In tanti anni abbiamo formato generazioni di ballerini e ballerine, ma soprattutto di adulti e persone responsabili che hanno vissuto la scuola di danza come una famiglia. Questo è l’aspetto più importante che tengo a condividere con tutti i professori, maestri di danza e collaboratori Antonio Guadagno, Giulia Sandroni, Massimiliano Terranova, Silvia Baglini, Eva Pepe, Francesca Frullini, Umberto De Luca, Rachele Bellina, Francesca Suglia e Paola Marciante”.

“Oltre a business e fatturato il brand è fondamentale per il valore di un’impresa, e quello della Scuola Ghezzi è sicuramente uno dei più conosciuti tra le realtà sportive ed educative di Pisa e non solo, siamo orgogliosi di essere al loro fianco in questo importante traguardo” gli auguri del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

L‘assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini riconosce alla Scuola Ghezzi “l’importanza di essere cresciuta sui valori di chi le ha dato origine, un’impresa che si è sviluppata tenendo conto del valore identitario e della storia che l’hanno caratterizzata fin dalla sua fondazione”.

“Il mondo è cambiato, ma in 60 anni la Scuola Ghezzi è rimasta un punto di riferimento in quanto a professionalità e qualità dell’insegnamento” afferma il vicepresidente della Fondazione Teatro di Pisa Alessandro Carugini, mentre il direttore generale della Fondazione Teatro di Pisa Michele Galliauspica per la scuola un “proseguimento sulla strada dell’eccellenza, come dimostrato in questi 60 anni, con l’auspicio di formare sempre più danzatori in grado di esibirsi sui più importanti palcoscenici del mondo”.

Silvia Bertoncini, in rappresentanza di Toscana Aeroporti, evidenzia “l’orgoglio di ospitare dal 2007 all’interno dell’Aeroporto Galilei una realtà d’eccellenza”, mentre lapresidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeorimarca la “capacità della direttrice Zucchelli di creare sinergia e progettualità, svolgendo un ruolo fondamentale nella crescita personale degli allievi”.

“Siamo orgogliosi di essere presenti a un compleanno così importante che non si esaurisce in un giorno, ma che durerà un intero anno grazie all’organizzazione di un ricco cartellone di iniziative” i complimenti del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Ringraziamo la direttrice Stefania Zucchelli e la sua squadra, che negli anni hanno reso la Scuola Ghezzi un’autentica icona del nostro territorio”.

Fondata nel 1964 dalla Professoressa Elsa Ghezzi, artista di gran temperamento e protagonista di un’importante carriera, la scuola offre oggi corsi di danza classica, danza moderna, jazz, contemporanea, ma anche nuove discipline quali hip hop, danze latino-americane, danza del ventre, yoga, aerobica, work out, step e metodo pilates, ospitando stage per i propri allievi, con maestri di fama internazionale. Un vero punto di riferimento nel tessuto sociale, culturale e sportivo della città, protagonista di eventi artistico-culturali, improntata alla formazione e all’insegnamento delle diverse discipline, organizzatrice del Premio dedicato proprio alla memoria di Elsa Ghezzi.

Dopo il quarantennale, festeggiato nel 2004, la scuola ha aperto un nuovo capitolo trasferendo la propria sede da quella storica di piazza Sant’Antonio a quella più ampia di piazzale D’Ascanio, all’interno dell’Aeroporto Galilei di Pisa. Una realtà capace di formare generazioni di ragazze e ragazze, contribuendo a promuovere e divulgare la danza e le diverse discipline grazie al lavoro quotidiano di insegnanti e maestri professionisti.

Questi gli eventi in programma per i 60 anni della Scuola di Danza Elsa Ghezzi

Domenica 22 Ottobre – Stage di Danza con Alessandro Macario, primo ballerino professionista diplomato alla scuola del Teatro San Carlo di Napoli, protagonista nei più importanti teatri a livello internazionale, e Sabatino D’Eustachio, ballerino e coreografo di livello internazionale, formatosi a New York e protagonista di molte trasmissioni tv come “Amici”. Corso intermedio dalle 12 alle 13.30 e corso avanzato dalle 14.30 alle 16.

Sabato 18 e Domenica 19 Novembre – Stage per allievi con la professoressa Elena Viti, diplomata all’Accademia Nazionale di Danza a Roma, dove insegna metodologia e tecnica della danza educativa, docente presso l’Universita La Sapienza di Roma (sabato 18 novembre dalle 15 alle 16 per allievi 6/8 anni e dalle 16.30 alle 17.45 per allievi 9/11 anni e domenica 19 novembre dalle 9.30 alle 10.45per allievi 9/1 anni e dalle 11 alle 12.15 per allievi 6/8 anni); “Appuntamento con la danza”aperto a tutti i genitori e allievi con la professoressa Luana Poggini, diplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza a Roma, specializzata in patologie di pratiche sportive (Sabato 18 novembre dalle 15 alle 16.30).

Sabato 25 Novembre ore 15:30 – Presentazione del libro “Incontro con la Danza” di Anna Maria Prina, già direttrice della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro Alla Scala di Milano per oltre 30 anni, durante i quali ha formato i più grandi ballerini mondiali, tra cui Roberto Bolle.

Novembre – Febbraio – Inizio delle Open Class aperte gratuitamente a tutti gli allievi interni ed esterni, con i ballerini professionisti Damiana Pizzuti, Letizia Giuliani e Francesca Malacarne.

Domenica 3 Dicembre – Stage di Danza con i maestri Kledi Kadiu, Francesco Porcelluzzi eClarissa Mucci. Kledi Kadiu, ballerino coreografo di fama internazionale inizia il suo percorso lavorativo ad “Amici” e attualmente lavora nei teatri di tutto il mondo. Francesco Porcelluzzi, docente di fama internazionale, insegna attualmente alla Scuola delTeatro Alla Scala di Milano, già docente della Sciola del Teatro dell’Opera di Roma. Clarissa Mucci, diplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza, è oggi una delle insegnanti più ricercate del settore: maitre du ballet al Teatro dell’Opera di Roma e al San Carlo di Napoli.

Venerdì 22 Dicembre – Presso il Teatro Verdi di Pisa andrà in scena lo Spettacolo di Natale, con protagonisti tutti gli allievi della Scuola di Danza Elsa Ghezzi.

Domenica 28 Gennaio – Stage di Danza con Anbeta Toromani, ballerina professionista di danza e protagonista nei teatri di tutta Europa e in numerosi programmi tv, e con Giulia Pauselli, ballerina professionista protagonista del programma “Amici”.

Febbraio, Marzo e Aprile – Open Class di Yoga tenute dall’insegnante Charlotte Lazzari

Aprile – Stage con Open Class con i ballerini professionisti del Teatro Alla Scala di Milano

Giugno – Saggio conclusivo di fine anno con ospiti internazionali.

Per iscrizioni e per ogni ulteriore informazione sui singoli eventi la Scuola di Danza Elsa Ghezzi è a disposizione ai segienti contatti:

