Mille voci per incitare il Pisa al ritorno in serie A dopo 34 anni. La fotogallery del tifo nerazzurro al Gewiss Stadium

Pisa SC

BERGAMO – Oltre mille i tifosi nerazzurri presenti a Bergamo. Malgrado l’obbligo della tessera del tifoso, molti sono stati i supporters partiti dalla città della Torre Pendente verso la città lombarda, che non hanno voluto rinunciare all’esordio in massima serie della squadra di mister Gilardino dopo 34 anni di assenza.

di Maurizio Ficeli (Foto di Roberto Cappello)

Chiaramente assenti, in coerenza con le loro decisioni contrarie alla fidelity card, i gruppi della curva nord. Molte le auto partite nel primo pomeriggio di domenica, insieme ai pullman organizzati: ben due dal Club Autonomo Nerazzurro di Marco e Sabrina Pavolettoni, poi uno del Centro coordinamento di Liana Bandini ed altri due del Kinzica Group di Chiara Frassi e Giulia Gambini. In totale 5 autobus. Poi bello il colpo d’occhio creato nel settore ospiti dai tifosi giunti dalla città della Torre Pendente.

Tifosi che si sono fatti sentire da subito con il coro “Io che amo solo te, il mio Pisa Sporting Club, una vita in mezzo ai guai, non ti lasceremo mai!! ” seguito da un “Forza nerazzurri ole” oltre da uno sfottò verso i cugini viola. Presenti con tanto di striscioni I club di Ponsacco, Club Autonomo, Pisani doc. Applausi alla squadra al suo ingresso in campo per il riscaldamento: “Siamo qui perché devi vincere!!” Ed altrettanto bella la “sciarpata”.

I mille tifosi sono riusciti a tenere testa ad una grande tifoseria come quella di Bergamo, cosa non da poco visto la mancanza dei gruppi ultras pisani, che si fa sempre sentire. In ogni caso il settore occupato dai pisani, come colpo d’occhio, risultava pieno. Anche se rivali non c’è stato nessuno screzio tra le due tifoserie e ognuna ha badato a sostenere i propri beniamini.

Inizia la gara e dal settore nerazzurro si sventolano bandierine rossocrociate. Il Pisa si spinge in avanti e l’incitamento si alza “Siamo qui perché devi vincere”.. seguito ad un incitamento a Touré. Ed al 25′ il Pisa sblocca il risultato su un autorete di Isak Hien su cross da sinistra di Angori mandando in visibilio il migliaio di tifosi nerazzurri che esplodono in un boato fragoroso. I decibel aumentano “Alè, ale, ale, il Pisa”. Ma ad inizio ripresa, al 50′ Gianluca Scamacca riporta in parità le sorti per la squadra bergamasca. I tifosi giunti dalla città della Torre Pendente non smettono di incitare “Pisa, Pisa!!” Un po’ di sofferenza, ma poi al fischio finale, la festa con la squadra a festeggiare sotto il settore dei tifosi. Un risultato prezioso al grido di “Correte, scappate, arriva lo squadrone nerazzurro”.

