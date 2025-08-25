I risultati della prima giornata in serie A: vincono Juventus e Como. Oggi chiudono il quadro Udinese – Verona e Inter – Torino

Written by Antonio Tognoli• 9:28 am• Pisa SC

Il campionato di Pisa e Fiorentina inizia con un pareggio per 1-1

PISA – La domenica di serie A ha rimarcato i successi di Juventus e Como che battono rispettivamente Parma e Lazio e raggiungono a punteggio pieno Napoli, Roma e Cremonese che sabato avevano fatto capire di esserci.

di Antonio Tognoli (Foto Roberto Cappello)

La Fiorentina non va oltre il pareggio a Cagliari. Viola ad intermittenza che nonostante ciò trovano il vantaggio con Mandragora, ma vengono raggiunti dai sardi con una rete di Luperto. Sorprendente e bello il Pisa di mister Alberto Gilardino che impone al Gewiss Stadium alla Dea, un punto d’oro giocando con buona personalità il primo tempo e difendendosi a denti stretti nella ripresa, mettendo in evidenza una buona difesa e un grande Semper. A chiudere il quadro della prima giornata questo pomeriggio saranno Udinese-Verona e in serata la gara di San Siro tra Inter e Torino.

I risultati della prima giornata in serie A

Sabato 23 agosto

Genoa – Lecce 0-0

Sassuolo – Napoli 0-2

Milan – Cremonese 1-2

Roma – Bologna 1-0

Domenica 24 agosto

Cagliari – Fiorentina 1-1

Como – Lazio 2-0

Atalanta – PISA 1-1

Juventus – Parma 2-0

Lunedì 25 agosto

Udinese – Verona (ore 18.30)

Inter – Torino (ore 20.45)

LA NUOVA CLASSIFICA. Napoli, Juventus, Como, Roma, Cremonese punti 3; Fiorentina, Cagliari, Lecce, Atalanta, Genoa, PISA 1; Torino, Inter, Verona, Udinese, Milan, Bologna, Sassuolo, Parma, Lazio 0.

Last modified: Agosto 25, 2025